В Украине появились вакансии не в IT с зарплатой под 100 000 грн: кого ищут?

Пока в Украине не слишком позитивная ситуация на рынке труда. Работы хватает не всем, да еще зарплаты существенно снизились с начала войны. В Харькове и вовсе средняя зарплата опустилась до 10 000 гривен, хотя этот город всегда попадал в рейтинг самых лучших и самых дорогих во всех смыслах. Постепенно украинский бизнес начинает двигаться, рабочие предложения появляются чаще, однако интересных среди них мало. Очень заманчивое предложение на днях появилось для мужчин, имеющих все необходимые категории для того, чтобы управлять грузовиком (фурой) и ездить за границу.

Есть большой спрос на водителей международников

Если вы имеете опыт вождения фуры, имеете в правах указаны категории В, С1, С, D1 или D, и знаете английский или немецкий, то вас ждет очень хорошее предложение. Таким водителям готовы платить от 80 000 и больше гривен ежемесячно. Среди других обязанностей – порядочность и ответственность. Также, водители фур получают разрешение на выезд за границу.

В Украине тоже нужно водителей

Вообще, сейчас вакансия водителя является одной из самых популярных. Ищут водителей почти постоянно как для перевозок товара по городу, так и по всей территории Украины. Логистика еще за 7 месяцев войны недостаточно отлажена, и одна из главных причин ощутимости квалифицированных водителей. Им готовы платить на порядок больше, чем всем остальным специалистам. Средняя зарплата водителя, например, который развозит товар между городами, или даже в пределах одного города, составляет 25 000 гривен.

Для мужчин вакансий есть больше

Вероятно, так произошло, что из-за мобилизации компании потеряли значительную часть мужского коллектива. Среди соискателей вакансий преимущественно женщины, между ними конкуренция больше, а предложений меньше. Для мужчин работы гораздо больше. Часто ищут строителей, электриков, разнорабочих и так далее.