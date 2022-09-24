В Україні з’явилися вакансії не в IT із зарплатою під 100 000 грн: кого шукають?

Наразі в Україні не надто позитивна ситуація на ринку праці. Роботи вистачає не всім, та ще й зарплати суттєво знизились від початку війни. В Харкові й зовсім середня зарплата опустилася до 10 000 гривень, хоча це місто завжди потрапляло в рейтинг найкращих та найдорожчих у всіх сенсах. Поступово український бізнес починає рухатися, робочі пропозиції з’вляються частіше, однак цікавих серед них досі мало. Дуже заманлива пропозиція днями з’явилася для чоловіків, які мають всі необхідні категорії для того, що керувати вантажівкою (фурою) та їздити закордон.

Є великий попит на водіїв міжнародників

Якщо ви маєте досвід водіння фури, маєте в правах зазначено категорії В, С1, С, D1 або D, та знаєте англійську або німецьку, то на вас чекає дуже хороша пропозиція. Таким водіям готові платити від 80 000 і більше гривень щомісяця. Серед інших обов’язків порядність та відповідальність. Також, водії фур отримують дозвіл на виїзд закордон.

В Україні теж треба водіїв

Взагалі наразі вакансія водія є одною з найпопулярніших. Шукають водіїв майже постійно, як для перевезень товару по місту, так і по всій території України. Логістика ще за 7 місяців війни не достатньо налагоджена, і одна з головних причин відчутність кваліфікованих водіїв. Їм готові платити на порядок більше, ніж всім інших спеціалістам. Середня зарплата водія, який приміром, розвозить товар між містами, чи навіть в межах одного міста, становить 25 000 гривень.

Для чоловіків вакансій є більше

Ймовірно так сталося, що через мобілізацію компанії втратили значну частину чоловічого колективу. Серед шукачів вакансій переважно жінки, між ними конкуренція більша, а пропозицій менше. Для чоловіків роботи набагато більше. Зокрема часто шукають будівельників, електриків, різноробочих і так далі.