Новые пенсии, зарплата, коммунальные и цены: в октябре жизнь украинцев существенно изменится

В октябре украинцев ждет очень много изменений. Во-первых, начнется отопительный сезон, который будет едва ли не самым сложным в истории страны. Пока никто точно не может сказать, что нас ждет этой зимой. Кроме этого, в октябре власти обещают перечислить размер минимальной пенсии и зарплаты. Изменятся и условия начисления субсидий, а также цены на аренду и покупку недвижимости. И вообще цены в магазинах. Но давайте обо всем по порядку.

Как изменятся зарплаты и пенсии?

Хороших новостей мало, несмотря на то, что прогнозируется повышение минималки. Минимальную зарплату поднимут на 200 гривен, до 6700 грн, что, конечно же, мизер на фоне того, какой стремительной является инфляция. Пенсии возрастут только для отдельной возрастной категории, а именно 70+. Им будут доплачивать по 300 гривен в месяц. Плохая новость заключается в том, что размер пенсии и зарплаты заморожен на весь следующий год, тогда как курс валют и инфляция будут идти только вверх.

Что по субсидиям и коммуналке?

Тарифы на коммуналку заморожены. Украинцы будут платить по 8 гривен за газ, не изменится и цена электроэнергии и воды. Но в квартирах, по крайней мере, с централизованным отоплением, будет холоднее. Средняя температура воздуха будет составлять не более 18 градусов. Вероятно в целях экономии топлива, школьники по всей Украине отправятся на дистанционное обучение, или же на длительные зимние каникулы. Хотя этот прогноз еще не точен и в конечном итоге зависит от каждого города и области отдельно. Субсидии остаются, более того, их сможет оформить еще дополнительно несколько сот тысяч домохозяйств, владельцы которых потеряли доход из-за войны.

Что будет с рынком недвижимости?

Многих тревожат цены на аренду, ведь студенты возвращаются в города, и количество переселенцев увеличится, ведь будут покидать дома те граждане, в городах которых не будут отапливаться квартиры. Эксперты говорят, что цены вырастут, по крайней мере, на 25%. Большинство арендаторов выставляют цену в долларах, вроде бы это такая же сумма, как и до войны, но если перевести в гривны, то совсем другая. Цена на покупку квартир снизится на 30%, но курс “съест” эту разницу. Сейчас украинцы, если и покупают квартиры, то уже не для инвестиций, а исключительно для собственных нужд.

Чего ждать от цен в магазинах?

В октябре прогнозируется очередной скачок цен на продукты, из-за возвращения акциза на горючее. В результате подорожает логистика, подорожает дизель, который в больших объемах закупается аграриями. Как следствие вырастет цена даже картофеля, который всегда был самым дешевым овощем на украинских рынках.