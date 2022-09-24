Українців попереджають про хитру схему шахраїв, які прикриваються ПриватБанком

Під час війни в Україні дуже сильно активувались шахраї. Вони створили безліч пасток для довірливих громадян, які шукають підтримку та допомогу. Аферисти користаються моментом поки люди розгублені, дезорієнтовані та не мають енергії і ресурсу перевіряти всі джерело інформації на достовірність. В чому криється пастка? Шахраї придумали фейкову благодійну виплату для переселенців та інших категорій населення, навіть тих, які не вважаються найбільш вразливими.

Аферисти діють від імені Приватбанку

Найчастіше шахраї зустрічаються в соціальних мережах, наприклад у Фейсбуці та Інстаграмі. Там вже не перший раз “гуляло” посилання з логотипом ПриватБанку, де начебто установа пропонує людям оформити одноразову виплату від міжнародних організацій. Потрібно було перейти за посиланням, і заповнити про себе багато особистих даних. Декого з людей насторожив той факт, що посилання веде не на сайт ПриватБанку, а на зовсім інший не зрозумілий ресурс. Також, насторожив й той факт, що потрібно ввести надто багато особистої інформації. Виявляється, шахраї таким чином видурювали в українців пароль та логін до їхнього мобільного банкінгу після чого крали з карток всі гроші.

Жертв досить багато

На жаль, в Україні виявилося досить багато довірливих людей, які попали на цей гачок і втратили свої заощадження. І це від початку війни вже приблизно третя афера, яка організовується під іменем Привату. В банку кажуть ретельно перевіряти інформацію, та шукати її лише на офіційному сайті установи, або уточнювати за гарячою лінією 3700. З свого боку в Уряді закликають українців перевіряти наявність актуальних програм допомоги на платформі єДопомога, або в “Дії”. Здебільшого всі види виплат, можна оформити на цих ресурсах.