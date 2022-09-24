Нові пенсії, зарплата, комунальні та ціни: в жовтні життя українців суттєво зміниться

В жовтні на українців чекає дуже багато змін. По-перше, розпочнеться опалювальний сезон, який буде чи не найскладнішим в історії країни. Поки що ніхто достеменно не може сказати, що на нас чекає цієї зими. Крім цього, в жовтні влада обіцяє перерахувати розмір мінімальної пенсії та зарплати. Зміняться й умови нарахування субсидій, а ще ціни на оренду та купівлю нерухомості. І загалом ціни в магазинах. Та давайте про все по-порядку.

Як зміняться зарплати і пенсії?

Хороших новин мало, попри те, що прогнозується підвищення мінімалки. Мінімальну зарплату піднімуть на 200 гривень, до 6700 грн, що звісно ж мізер на фоні того, якою стрімкою є інфляція. Пенсії зростуть лише для окремої вікової категорії, а саме 70+. Їм доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця. Погана новина заключається в тому, що розмір пенсії та зарплати заморожено на весь наступний рік, тоді як курс валют та інфляція будуть йти лише вгору.

Що по субсидіях та комуналці?

Тарифи на комуналку заморожено. Українці платитимуть по 8 гривень за газ, не зміниться й ціна електроенергії та води. Але в квартирах, принаймні з централізованим опаленням, буде холодніше. Середня температура повітря становитиме не більше 18 градусів. Ймовірно в цілях економії палива, школярі по всій Україні відправляться на дистанційне навчання, або ж на довготривалі зимові канікули. Хоче цей прогноз ще не є точним і зрештою залежить від кожного міста і області окремо. Субсидії залишаються, більше того, їх зможе оформити ще додатково кілька сотень тисяч домогосподарств, власники яких втратили дохід через війну.

Що буде з ринком нерухомості?

Багатьох тривожать ціни на оренду, адже студенти повертаються в міста, та й кількість переселенців збільшиться, адже покидатимуть домівки ті громадяни, в містах яких не будуть опалюватися квартири. Експерти кажуть, що ціни виростуть, принаймні на 25%. Більшість орендарів виставляють ціну в доларах, і начебто це така ж сума, як і до війни, але якщо перевести в гривні, то зовсім інша. Ціна на купівлю квартир знизяться на 30%, але курс “з’їсть” цю різницю. Зараз українці, якщо й купують квартири то вже не для інвестицій, а виключно для власних потреб.

Чого чекати від цін в магазинах?

В жовтні прогнозується черговий стрибок цін на продукти, через повернення акцизу на пальне. В результаті подорожчає логістика, подорожчає дизель, який у великих обсягах закуповують аграрії. Як наслідок зросте ціна навіть картоплі, яка завжди була чи не найдешевшим овочем на українських ринках.