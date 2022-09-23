Стало известно, изменятся ли пенсии и “минималка” в связи с новым курсом валют

В Украине довольно плачевная ситуация с экономикой из-за войны. Цены растут почти каждый день, тогда как пенсии и зарплата остаются старыми. Инфляция просто безумная, ведь курс валют вырос почти вдвое по сравнению с довоенными отметками. Логично, что следующая индексация, которая состоится в марте 2023 года, должна была бы учесть все эти процессы. Пенсии должны измениться так же стремительно, как это сделал курс доллара и цены на продукты и товары. В Министерстве социальной политики рассказали, стоит ли ожидать такую ​​индексацию?

Индексация будет, но инфляции она не догонит

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко ответил на этот вопрос журналистам популярных украинских телеканалов. Музыченко говорит, что оборонная и социальная сферы в приоритете у Правительства и на них выделяется все необходимое финансирование.

“Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены”, – рассказал Виталий Музыченко.



Но, к сожалению, эти цифры не будут слишком существенными. Что касается прожиточного минимума, то он вырастет примерно на 5,4%. Рост более символичен, ведь на фоне инфляции украинцы не сильно ощутят эти надбавки. Как отмечает Музыченко, сейчас ресурсы бюджета не позволяют управлять большими цифрами. В то же время для незащищенных и малообеспеченных слоев населения будут предусмотрены различные программы поддержки и финансовая помощь.

Размер пенсии заморожен на весь 2023 год

Ну и стоит заметить, что не следует ожидать никаких перерасчетов в 2023 году. И минимальная пенсия и минимальная зарплата будут неизменными, а именно 2093 грн. и 6700 грн. Эти цифры заморожены как минимум до декабря 2023 года.