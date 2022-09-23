Стало известно, изменятся ли пенсии и “минималка” в связи с новым курсом валют
В Украине довольно плачевная ситуация с экономикой из-за войны. Цены растут почти каждый день, тогда как пенсии и зарплата остаются старыми. Инфляция просто безумная, ведь курс валют вырос почти вдвое по сравнению с довоенными отметками. Логично, что следующая индексация, которая состоится в марте 2023 года, должна была бы учесть все эти процессы. Пенсии должны измениться так же стремительно, как это сделал курс доллара и цены на продукты и товары. В Министерстве социальной политики рассказали, стоит ли ожидать такую индексацию?
Индексация будет, но инфляции она не догонит
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко ответил на этот вопрос журналистам популярных украинских телеканалов. Музыченко говорит, что оборонная и социальная сферы в приоритете у Правительства и на них выделяется все необходимое финансирование.
“Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены”, – рассказал Виталий Музыченко.
Но, к сожалению, эти цифры не будут слишком существенными. Что касается прожиточного минимума, то он вырастет примерно на 5,4%. Рост более символичен, ведь на фоне инфляции украинцы не сильно ощутят эти надбавки. Как отмечает Музыченко, сейчас ресурсы бюджета не позволяют управлять большими цифрами. В то же время для незащищенных и малообеспеченных слоев населения будут предусмотрены различные программы поддержки и финансовая помощь.
Размер пенсии заморожен на весь 2023 год
Ну и стоит заметить, что не следует ожидать никаких перерасчетов в 2023 году. И минимальная пенсия и минимальная зарплата будут неизменными, а именно 2093 грн. и 6700 грн. Эти цифры заморожены как минимум до декабря 2023 года.
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