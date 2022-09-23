Стало відомо, чи зміняться пенсії й “мінімалка” у зв’язку з новим курсом валют

В Україні доволі плачевна ситуація з економікою через війну. Ціни ростуть чи не щодня, тоді як пенсії і зарплата залишаються старими. Інфляція просто шалена, адже курс валют зріс майже вдвічі порівняно з довоєнними позначками. Логічно, що наступна індексація, яка відбудеться у березні 2023 року повинна була б врахувати всі ці процеси. Пенсії мали б змінитися так само стрімко, як це зробив курс долара та ціни на продукти і товари. В Міністерстві соціальної політики розповіли, чи варто очікувати на таку індексацію?

Індексація буде, але інфляції вона не наздожене

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, відповів на це питання журналістам популярних українських телеканалів. Музиченко каже, що оборонна та соціальна сфери наразі в пріоритеті в Уряду і на них виділяється все необхідне фінансування.

“Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів та у проекті бюджету на наступний рік витрати на це закладено“, – розповів Віталій Музиченко.

Але на жаль ці цифри не будуть надто суттєвими. Щодо прожиткового мінімум, то він зросте приблизно на 5,4%. Зростання більше символічне, адже на фоні інфляції українці не сильно відчують ці надбавки. Як зазначає, Музиченко, наразі ресурси бюджету не дозволяють керувати більшими цифрами. Водночас, для незахищених та малозабезпечених верств населення будуть передбачені різноманітні програми підтримки та фінансова допомога.

Розмір пенсії заморожено на весь 2023 рік

Ну і варто зауважити, що не треба чекати ніяких перерахунків у 2023 році. І мінімальна пенсія і мінімальна зарплата будуть незмінними, а саме 2093 грн і 6700 грн. Ці цифри заморожені, як мінімум до грудня 2023 року.