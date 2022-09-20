Украинцам разрешили дарить свои номерные знаки родственникам: как это сделать

В Украине владельцы транспортных средств получили право передавать свои номера родственникам. Об этом нововведении на днях сообщили в Главном сервисном центре МВД. При каких условиях можно оставить номер машины в семье и какие документы нужны?





Перезакрепить свой номер за автомобилем одного из родственников можно при продаже, перерегистрации или выбраковке собственного транспортного средства. При этом номерной знак должен отвечать всем актуальным требованиям по порядковому номеру, серии и обозначению области.

Однако самое главное, что гражданин имеет право передать свой номер машины только человеку, с которым связан семейными узами. То есть, он должен прежде всего подтвердить этот факт, предоставив необходимые документы. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.

Отметим, что в государственном приложении «Дия» недавно восстановили популярную среди отечественных автомобилистов услугу шеринга техпаспорта. Она заключается в том, что владелец может, одалживая автомобиль другу или родственнику, предоставить ему доступ к своему техпаспорту. Для этого лицо, с которым делятся техпаспортом, должно иметь в перечне электронных документов «Дия» свое водительское удостоверение.

Также украинские водители теперь могут изменять язык отображения своего водительского удостоверения на английский. Благодаря этой опции у них не будет проблем с вождением за границей.

В Министерстве цифровой трансформации Украины анонсировали, что через три месяца у «Дия» появятся очередные обновления для автомобилистов. В частности, с помощью портала госуслуг можно будет записаться на экспертную оценку автомобиля и подать заявку на его регистрацию. При этом экспертное обозрение будет проходить в привычном формате, а в «Дия» можно будет только выбрать время его проведения. Эти услуги значительно упростят жизнь владельцам автомобилей, а заодно разгрузят сервисные центры МВД.