Гречка в Україні незабаром подешевшає: коли ціна буде найнижчою

В Україні незабаром впадуть ціни на гречку. Все завдяки великому урожаю, який прогнозують цієї осені вітчизняні аграрії. Улюбленої крупи українців буде навіть з надлишком, тож її вартість очікувано почне знижуватися.





Хороші новини для прихильників гречки повідомив на своєму брифінгу заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький. Чиновник наголосив, що мінімальних цін на крупу варто очікувати наприкінці осені – початку зими, тобто після завершення збору урожаю 2022 року.

Він також розповів, яку кількість гречки очікують зібрати цьогоріч українські аграрії. Наразі із третини посівних площ вже намолочено майже 60 тис. тон крупи. При цьому загальний урожай може сягнути 140-150 тис. тон. Цього більш ніж достатньо, щоб задовільнити потреби українців. Адже споживання гречки через массовий виїзд населення за кордон зменшилося до 110 тис. тон.

Таким чином Україна вперше за останні 10 років зможе повністю забезпечити своїх громадян гречкою та навіть експортувати частину врожаю. Для порівняння у попередні роки державі доводилося імпортувати від 30% до 40% гречаної крупи з-за кордону.

Висоцький зазначив, що збір урожаю гречки в країні планують завершити у жовтні. Саме з цього моменту ціни на неї почнуть стрімко падати. Найдешевшою гречка стане у листопаді-грудні. Тож прихильникам цієї крупи радять дочекатися вдалого моменту та закупитися на кілька місяців вперед.

Заступник міністра також звернув увагу на той факт, що очікування високого врожаю гречки вже почало впливати на її вартість. Лише за останній тиждень ціни на цей товар в українських супермаркетах знизилися в середньому на 5,5 грн/кг. Тож ціна наприкінці осені вочевидь буде дуже заманливою.

Нагадаємо, що експерти очікують цієї осені значного стрибка цін на продукти та алкоголь. Найбільше вразить українців вартість імпортного продовольства, на яку вплине підвищення курсу долара.