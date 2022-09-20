Из-за войны часть украинцев потеряют право на пенсию: кого касается?

Война очень негативно отразилась и продолжает отражаться на экономике. Бизнес прекращает работу, некоторые предприниматели отправляют работников в отпуска или просто сокращают коллектив. Как заявляет эксперт по социальной политике Андрей Павловский, это крайне опасно для тех граждан, у которых не слишком большой страховой стаж. Каждый месяц в отпуске за свой счет не учитывается в общий стаж. Во время военного положения взносы не вносятся и стаж не числится. В результате можно потерять право на пенсию.





В настоящее время множество граждан оказались в подобной ситуации

Сейчас множество украинцев оказались в так называемом вынужденном отпуске. Законодательство предусматривает такой момент и работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск если они этого не хотят. Но на практике все не так-то просто.

“Если работник написал заявление об отпуске без сохранения заработной платы на целый месяц или больше (на время периода военного положения), ему не начисляется заработная плата. А значит, отсутствует и база для начисления и уплаты ЕСВ (страхового взноса). Как следствие, страховой стаж за соответствующие неоплачиваемые месяцы не засчитывается и можно остаться без пенсии”, – заявляет Павловский.



Но решение есть. Если вам уже исполнилось 60 лет, но стажа не хватает, его можно докупить.

Стаж вполне законно можно докупить

“Граждане, которые в определенные периоды с 2004 года официально не работали, не относились к категории застрахованных лиц. Если им не хватает страхового стажа для назначения пенсии, они могут заключить договор о добровольном участии в системе обязательного государственного социального страхования”, – сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Цена стажа зависит от прожиточного минимума и количества месяцев, которые вам нужны. Если покупать стаж за все месяцы сразу, то получится 2860 грн. за один месяц. Если выплачивать постепенно, каждый месяц отдельно, то получится 1430 грн. Детальнее о покупке стажа можно узнать в ближайших отделениях Пенсионного фонда.