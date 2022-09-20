Через війну частина українців втратять право на пенсію: кого стосується?

Війна дуже негативно відбилася і продовжує відображатися на економіці. Бізнес припиняє роботу, деякі підприємці відправляють працівників у відпустки, або просто скорочують колектив. Як заявляє експерт із соціальної політики Андрій Павловський це вкрай небезпечно для тих громадян, в яких не надто великий страховий стаж. Кожен місяць у відпустці за власний рахунок не враховується до загального стажу. Під час воєнного стану внески не вносяться і стаж не рахується. В результаті, можна втратити право на пенсію.





Наразі безліч громадян опинилися в подібній ситуації

Наразі безліч українців опинилися у так званій вимушеній відпустці. Законодавство передбачає такий момент і роботодавець немає права відправляти співробітників у відпустку якщо вони цього не хочуть. Але на практиці все не так просто.

“Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду воєнного стану), йому не нараховується заробітна плата. А отже, відсутня і база для нарахування та сплати ЄСВ (страхового внеску). Як наслідок, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується і можна лишитись без пенсії”, – заявляє Павловський.

Але рішення, є. Якщо вам вже виповнилося 60 років, але стажу бракує, то його можна докупити.

Стаж цілком законно можна докупити

“Громадяни, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали, не належали до категорії застрахованих осіб. Якщо їм не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, вони можуть укласти договір про добровільну участь у системі обов’язкового державного соціального страхування”, – повідомляють у Пенсійному фонді України.

Ціна стажу залежить від прожиткового мінімум та кількості місяців, які вам потрібні. Якщо купувати стаж за всі місяці одразу, то вийде 2860 грн за один місяць. Якщо виплачувати поступово, за кожен місяць окремо, то вийде 1430 грн. Детальніше про покупку стажу можна дізнатися у найближчих відділеннях Пенсійного фонду.