Касается всех: пенсионеры могут оформить разовую помощь к пенсии

Более 65 000 украинских пенсионеров, не являющихся внутренне перемещенными лицами, могут получить денежную помощь в размере 6600 гривен. Такую возможность людям предоставляет ООН, решившая помочь наиболее незащищенным категориям населения в Украине. На этот раз речь идет исключительно о пенсионерах. Подавать заявку могут жители любых областей и городов, независимо от того, какова ситуация в регионе. Так как количество получателей помощи ограничено, то будет определенный отбор. В приоритет попадут заявки тех лиц, которые живут в оккупации, в зоне боевых действий, являются инвалидами или имеют различные хронические болезни.





Выплачивать будут по 2200 ежемесячно

Тем, кому одобрят помощь, будут выплачивать ее в течение трех месяцев по 2200 ежемесячно. Суммарно один человек получит 6600 гривен. Чтобы получить выплату, нужно подать заявку в «Дию», или на платформе еПомощь или обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.



Если вы подаете заявку через еПомощь, нужно просто заполнить анкету, где указать свои личные данные, статус, социальное положение, адрес фактического и зарегистрированного места жительства и номер банковского счета в формате IBAN. Этот номер можно посмотреть в мобильном приложении банка, например Монобанк или ПриватБанк. Или зайти в любое отделение вашего финансового учреждения и получить счет на кассе.

Беженцы не являются первыми в списке

Данная помощь не нацелена на внутренне перемещенные лица. То есть, если пенсионер проживает, например, во Львовской области, и имеет инвалидность или одинок, то такое лицо имеет больше шансов получить выплату, чем внутренне перемещенное лицо у которого все в порядке со здоровьем и есть семья. В конце концов, подавать заявку советуют всем. А там уж кому повезет.