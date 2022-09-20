Названы три вещи, которые категорически нельзя делать в доме, где умер кто-то из родных

Смерть близких это всегда большое горе, даже если речь идет об очень пожилых людях, проживших долгую жизнь. Нередко близкие не могут с первых дней взять себя в руки. В момент отчаяния они не думают, что можно делать, а что нет. Что будет верно, а что нет. И совершают много тяжелых ошибок. Эксперты сказали, что ни в коем случае нельзя делать спустя несколько дней после смерти родственника. От этого зависит, насколько его душа будет спокойна, и как быстро покинет ваш дом.





Нельзя убирать и выносить мусор

Обычно все делают с точностью до наоборот и устраивают грандиозную уборку, ведь на похороны сойдется много людей. Этого делать нельзя, особенно нельзя выбрасывать никаких вещей. Пыль вытереть, помыть пол это не считается. Не устраивайте никакого расхламления. А вещи усопшего и вовсе не трогайте несколько месяцев. Если вы их выкинете, его душа может заблудиться и не обрести покой.

Нельзя заглядывать в зеркала

Есть традиция закрывать зеркала, когда в доме покойник. Считается, что зеркало это вход в загробный мир. Именно когда в доме душа покойного, ваш дом очень уязвим к подобным вещам. Зеркала нужно закрывать и не смотреть в них, чтобы не привлечь в дом злых духов. Они потом могут изрядно надоедать всем продолжающим проживать в данном жилище.

Нельзя громко плакать и долго страдать

Это задача, которая по силам не каждому, а особенно если умирает действительно близкий человек. Но постарайтесь взять себя в руки и обрести силу двигаться дальше. Чем дольше вы льете слезы, тем дольше душа усопшего не может отойти на небо. Она зависает между двумя мирами и от этого очень страдает.