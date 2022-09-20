Названо три речі, які категорично не можна робити в домі, де помер хтось з рідних

Смерть близьких це завжди велике горе, навіть якщо мова про дуже літніх людей, які прожили довге життя. Нерідко близькі не можуть з перших днів взяти себе в руки. В момент відчаю вони не думають, що можна робити, а що ні. Що буде правильно, а що ні. І роблять багато важких помилок. Експерти сказали, що ні в якому разі не можна робити кілька днів після смерті родича. Від цього залежить наскільки його душа буде спокійна, та як швидко покине ваш дім.





Не можна прибирати та виносити сміття

Зазвичай всі роблять з точністю до навпаки і влаштовують грандіозне прибирання, адже на похорон зійдеться багато людей. Цього робити не можна, а особливо не можна викидати ніяких речей. Пилюку витерти, чи помити підлогу це не рахується. Не влаштовуйте ніякого розхламлення. А речі покійного й зовсім не чіпайте кілька місяців. Якщо ви їх викинете, його душа може заблудитися і не знайти спокій.

Не можна заглядати в дзеркала

Є традиція закривати дзеркала коли в домі покійник. Вважається, що дзеркало це вхід в потойбічний світ. Саме коли в домі душа покійного, ваш будинок дуже вразливий до подібних речей. Дзеркала потрібно закривати і не дивитися в них, щоб не притягнути в домівку злих духів. Вони потім можуть неабияк надокучати всім хто продовжує мешкати в даному житлі.

Голосно плакати та довго страждати

Це завдання, яке під силу не кожному, а особливо якщо помирає дійсно близька людина. Але постарайтеся взяти себе в руки та знайти волю рухатися далі. Чим довше ви ллєте сльози, тим довше душа покійного не може відійти на небо. Вона зависає між двома світами і від цього дуже страждає.