Украинцы продают 50-копеечную монету за 15 тыс. гривен: чем она отличается 

В Украине продают монету номиналом 50 копеек за 14 000 гривен. Ее особенностью является инкузный брак. Такой дефект появляется когда при чеканке монета застревает в штемпеле, а тот чеканит следующую монету не своей поверхностью, а застрявшей монетой. Тогда получается, что монета нормальная с одной стороны, а с другой есть отпечаток той же стороны, но в зеркальном расположении.





Такую необычную монету мы увидели на специализированном ресурс Violity. Ее владелец сообщает о ней следующие данные:

вес монеты 4,36 грамма;

монета изготовлена из алюминиевой бронзы;

состояние монеты — коллекционное;

других дефектов у нее нет;

уникальная монета не поддавалась реставрации.

Отметим, что выше упомянутая стоимость почти в 15 000 гривен не является окончательной. Монету продают в формате аукциона. Соответственно, стоимость может существенно вырасти. Добавим и то, что аукцион стартовал 17 сентября и продлится до вечера 22 сентября. Сегодня за лотом наблюдает два потенциальных покупателя.

Добавим, что ценными считаются монеты с разными особенностями, которые возникли при их чеканке, а не созданные искусственно. К примеру, огромным спросом пользуются монеты с неправильным размещением аверса относительно реверса, а также экземпляры с двумя реверсами или двумя аверсами. Также настоящую охоту коллекционеры устраивают на монеты, сделанные на “чужих” заготовка.

К примеру, относительно недавно продавались 15 копеек 1992 года почти за 30 тысяч гривен. Кроме необычного номинала она имела нестандартный поворот реверса относительно аверса на 180 градусов.

Также ранее реализовывали 10-копеечную монету, которую вычеканили на заготовке под 1 копейку. То есть вместо цвета под имитацию золота, она была серебристой. Это вызвало настоящий резонанс среди коллекционеров и нумизматов.

Загляните в свой кошелек, возможно там найдется парочка уникальных монет, которые можно продать за серьезные деньги. Присматривайтесь к мелочам, и возможно, вам повезет.