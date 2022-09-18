Цукор в Україні стрімко дорожчає: скільки доведеться платити вже до кінця року

Ми звикли, що ціна на цукор зазвичай підвищується в середині літа, коли є підвищений попит на консервації. Ближче до осені, після збирання врожаю цукрових буряків ціна знижується. Цього року все інакше. Станом на 18 вересня 2022 року кілограм кристалічного цукру коштує в середньому 34,78 гривні, що на 3,43 гривні більше, ніж у серпні 2022 року.





Про це повідомляє популярний ресурс Мінфіну. За їхніми даними, в окремих торгових мережах ціна відрізняється. У середньому за 1 кг цукру доведеться заплатити:

33,90 грн у Aushan;

35,74 грн у Metro;

34,70 у Varus.

Тенденція підвищення ціни спостерігається останні вісім місяців. Останнє суттєве подорожчання було ще у довоєнний час, у січні 2022 року, тоді цукор у середньому подорожчав з 25,78 грн до 26,37 грн за 1 кілограм. Далі спостерігалася тенденція до підвищення ціни:

лютий – 26,23 грн/кг (+45 коп.);

березень – 26,25 грн/кг (+2 коп.);

квітень – 26,5 грн/кг (+25 коп.);

травень – 27,05 грн/кг (+55 коп.);

червень – 29,52 грн/кг (+2,47 грн);

липень – 30,42 грн/кг (+90 коп.);

серпень – 31,35 грн/кг (+93 коп.);

вересень – 34,59 грн./кг +3,24 грн. Дані на 1 число – після цього вартість зросла ще на 19 копійок.

Також виросла ціна на курятину. Станом на середину вересня 2022 року кілограм курячих стегон коштував 98 гривень за кілограм, що на 2,15 гривні більше за середньомісячну вартість у серпні.

У той же час, очікується зниження вартості цін на гречку з жовтня 2022 року. Аграрії планують отримати непоганий урожай, оскільки навесні засіяли у 1,5 раза більше площ, ніж минулого року.