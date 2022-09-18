Сахар в Украине стремительно дорожает: сколько придется платить уже до конца года

Мы привыкли, что цена на сахар обычно повышается в середине лета когда есть повышенный спрос на консервации. Ближе к осени, после сбора урожая сахарной свеклы цена снижается. В этом году все обстоит иначе. Состоянием на 18 сентября 2022 года килограмма кристаллического сахара стоит в среднем 34,78 гривны, что на 3,43 гривны больше, чем в августе 2022 года.





Об этом сообщает популярный ресурс Минфин. По их данным, в отдельных торговых сетях цена отличается. В среднем за 1 кг сахара придется заплатить:

33,90 грн в Aushan;

35,74 грн в Metro;

34,70 в Varus.

Тенденция к повышению цены наблюдается последние восемь месяцев. Последнее существенное подорожание было еще в довоенное время, в январе 2022, тогда сахар в среднем подорожал с 25,78 грн до 26,37 грн за 1 килограмм. Дальше наблюдалась тенденция к повышению цены:

февраль – 26,23 грн/кг (+45 коп.);

март– 26,25 грн/кг (+2 коп.);

апрель– 26,5 грн/кг (+25 коп.);

май – 27,05 грн/кг (+55 коп.);

июнь – 29,52 грн/кг (+2,47 грн);

июль – 30,42 грн/кг (+90 коп.);

август – 31,35 грн/кг (+93 коп.);

сентябрь – 34,59 грн/кг +3,24 грн. Данные на 1 число – после этого цена выросла еще на 19 копеек.

Также выросла цена на курятину. Состоянием на середину сентября 2022 года килограмм куриных бедер стоил 98 гривен за килограмм, что на 2,15 гривны больше за среднемесячную стоимость в августе.

В то же время ожидается снижение стоимости цен на гречку с октября 2022 года. Аграрии планируют получить неплохой урожай, поскольку весной засеяли в 1,5 раза больше площадей, чем в прошлом году.