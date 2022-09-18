Українці продають 50 копійок за 15 тис. гривень: чим відрізняється монета

В Україні продають монету номіналом 50 копійок за 15 тисяч гривень. Її особливістю є інкузний брак. Такий дефект з’являється коли при карбуванні монета застряє в штемпелі, а той карбує наступну монету не своєю поверхнею, а монетою, що застрягла. Тоді виходить, що монета нормальна з одного боку, а з іншого є відбиток тієї ж сторони, але у дзеркальному положенні.





Таку незвичайну монету ми побачили на спеціалізованому ресурсі Violity. Її власник повідомляє про неї такі дані:

вага монети 4,36 г;

монета виготовлена ​​з алюмінієвої бронзи;

стан монети – колекційний;

інших дефектів у неї немає;

унікальна монета не піддавалася реставрації.

Зазначимо, що вищезгадана вартість майже 15 000 гривень не є остаточною. Монети продають у форматі аукціону. Відповідно, вартість може суттєво зрости. Додамо і те, що аукціон стартував 17 вересня та триватиме до вечора 22 вересня. Сьогодні за лотом спостерігає два потенційні покупці.

Додамо, що цінними вважаються монети з різними особливостями, які виникли при їхньому карбуванні, а не створені штучно. Наприклад, величезним попитом користуються монети з неправильним розміщенням аверсу щодо реверсу, і навіть екземпляри з двома реверсами чи двома аверсами. Також справжнє полювання колекціонери влаштовують на монети, зроблені на “чужих” заготовках.

Наприклад, нещодавно продавалися 15 копійок 1992 року майже за 30 тисяч гривень. Крім незвичайного номіналу, вона мала нестандартний поворот реверсу щодо аверса на 180 градусів.

Також раніше реалізовували 10-копійкову монету, яку викарбували на заготівці під 1 копійку. Тобто замість кольору під імітацію золота вона була сріблястою. Це викликало справжній резонанс серед колекціонерів та нумізматів.

Загляньте в свій гаманець, можливо, там знайдеться парочка унікальних монет, які можна продати за серйозні гроші. Придивіться до дрібниць, і можливо вам пощастить.