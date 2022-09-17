В Пенсмонном фонде объяснили, как украинцам увеличить свою пенсию

Действующее законодательство Украины предусматривает, что любой пенсионер может перейти с одного вида пенсионного обеспечения на другой. В пенсионном фонде Украины объяснили как это работает.

Допустим, человек с группой инвалидности и получает соответственную пенсию, но в то же время продолжает работать официально. По достижению пенсионного возраста, такой категории получателей пенсионных выплат будет намного выгоднее перейти на пенсию по возрасту.





Также некоторым украинцам намного выгоднее перейти из пенсии по возрасту на пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца. Это в том случае, что не стало члена семьи, который содержал получателя пенсии.

Отметим, что законодательством предусмотрено, что выплаты по потере кормильца может получать муж или жена пенсионного возраста, если на момент смерти кормильца те жили вместе.

Пенсию по потере кормильца назначают в размере 50% от суммы пенсии умершего, которую тот получал по возрасту. Получается, что чем выше была заработная плата, тем выше у него пенсия.

К примеру, если у умершего мужа была пенсия больше, чем в жены, то ей стоит обратиться в пенсионный фонд для оформления пенсии в связи с потерей кормильца.



Для оформления такой выплаты нужно иметь при себе следующие документы:

оригинал своего паспорта;

оригинал и копию идентификационного налогового номера;

оригинал трудовой книжки;

оригинал диплома, если человек учился на дневной форме обучения;

оригинал военного билета, если гражданин проходил военную службу или справку из военкомата;

по желанию можно предоставить справку о размере заработной платы за любые два календарных месяца, но это должны быть данные состоянием до 1 июля 2000 года.

Также пенсионер будет обязан написать заявление о желании перейти с одного вида пенсионного обеспечения на другой.

Стоит учитывать, что на протяжении 10 рабочих дней со дня подачи заявления о переходе на другой вид пенсии должно быть принято решение о переводе или отказе с объяснениями.