У Пенсійному фонді пояснили, як українцям збільшити свою пенсію

Чинне законодавство передбачає, що будь-який пенсіонер може перейти з одного виду пенсійного забезпечення на інший. У пенсійному фонді України пояснили, як це працює.





Припустимо, людина з групою інвалідності й одержує відповідну пенсію, але водночас продовжує працювати офіційно. По досягненню пенсійного віку, такій категорії одержувачів пенсійних виплат набагато вигідніше перейти на пенсію за віком.

Також деяким українцям набагато вигідніше перейти з пенсії за віком на пенсійні виплати через втрату годувальника. Це в тому випадку, коли не стало члена сім’ї, який отримував пенсію.

Зазначимо, що законодавством передбачено, що виплати за втратою годувальника може отримувати чоловік чи дружина пенсійного віку, якщо на момент смерті годувальника вони жили разом.

Пенсію за втратою годувальника призначають у розмірі 50% від суми пенсії померлого, яку той отримував за віком. Виходить, що чим вища була заробітна плата, тим вища у нього пенсія.

Наприклад, якщо у померлого чоловіка була пенсія більша, ніж у дружини, то їй варто звернутися до пенсійного фонду для оформлення пенсії через втрату годувальника. Для оформлення такої виплати слід мати при собі такі документи:

оригінал свого паспорта;

оригінал та копію ідентифікаційного податкового номера;

оригінал трудової книжки;

оригінал диплома, якщо людина навчалася за денною формою навчання;

оригінал військового квитка, якщо громадянин проходив військову службу чи довідку з військкомату;

за бажанням можна надати довідку про розмір заробітної плати за будь-які два календарні місяці, але це мають бути дані станом до 1 липня 2000 року.

Також пенсіонер буде зобов’язаний написати заяву про бажання перейти з одного виду пенсійного забезпечення на інший.

Варто враховувати, що протягом 10 робочих днів з дня подання заяви про перехід на інший вид пенсії має бути прийняте рішення про переведення чи відмову з поясненнями.