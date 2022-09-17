Украинцы смогут получить деньги на собственное жилье через Дию: Шмыгаль

Теперь украинцы могут подать заявку на получение льготного ипотечного кредита с помощью приложения государственных услуг Дия. Предлагается льготная ставка 3% годовых, но придется внести начальный взнос в размере 20% от общей суммы стоимости жилья.





Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина от 16 сентября. Заседание транслировалось на официальном канале Кабинета министров Украины на Youtube. Программа льготных кредитов для украинцев стартует уже в этом октябре. Это будет льготная программа под потребности военного времени. Льготное ипотечное кредитование позволит покупать жилье под 3%. Приоритет отдается военнослужащим, работникам системы министерства внутренних дел, педагогам, медицинским работника и ученым. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, ипотека предлагается на 20 лет.

Также во время заседания Деним Шмыгаль уточнил, что в пятницу будет принято еще два постановления, которые помогут запустить программу вовремя и с обновленными правилами. Предлагаются следующие условия:

ипотека со ставкой 3% годовых для работников бюджетной сферы;

срок ипотеки не должен превышать 20 лет;

минимальный начальный взнос — 20% от общей стоимости объекта недвижимости.

Что касается остальных украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то им нужно подождать до 2023 года. В Кабмине планируют запустить программу со льготным ипотечным кредитованием под 7% годовых.

В то же время эксперты прогнозируют, что до конца 2022 года стоимость на недвижимость снизится примерно на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас на цены влияет сразу два противоположенных фактора: спрос на жилье из-за войны и желание продать жилье, чтобы выехать из Украины из-за опасности.