Відома українська співачка, яка втекла в Росію, вирішила гастролювати Європою

Від початку повномасштабної війни безліч українських артистів та знаменитостей просто зникли з інформаційного поля. Вони вже давно заробляють в Росії і напевно не захотіли висловлюваннями проти війни псувати свою кар’єру. Та хто знав, що все російське буде так негативно сприйматися у світі. Поступово деякі знаменитості починають “перевзуватися”, щоб заробити гроші і всидіти на двох стільцях. Однією з таких стала сумнозвісна Ані Лорак, яку в перші дні всі обізвали зрадницею.





Ані Лорак планує концерти в Чехії і Німеччині

Довший час про діяльність цієї співачки нічого не було чути і ось несподіванка — концертний тур Європою. Не в Росії, не в Білорусі, а в Німеччині та Чехії. Найцікавіше те, як оформлена афіша. А в ній пише, що Ані Лорак це найтитулованіша українська артистка і народна артистка України.

“Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона “найтитулованіша українська співачка”. Є ідеї, що з цим робити?” – пише блогер Віталій Гордієнко.

Всього в турі має бути 8 концертів, пройти вони мають наприкінці жовтня і на початку листопада. Деякі блогери вже закликають українців, які перебувають в Німеччині та Чехії бойкотувати концерти та збиратися біля концертних залів де вони мають проходити. Також, активісти закликають відповідне міністерство в Україні позбавити Лорак всіх титулів та звання, щоб вона більше не могла ними прикриватися.

Зрадників виявилося дуже багато

Війна показала справжні обличчя багатьох. До числа зрадників потрапила одеситка Регіна Тодоренко, яка ні слова не обмовилася про війну і продовжує жити та працювати в Росії. Співачка Яна Соломко теж довго мовчала, а потім з’явилася на одному з концертів в Москві і заявила, що вона щаслива там бути. Активісти вже давно склали списки подібних осіб, і запевнили, що добиватимуться для подібних позбавлення громадянства.