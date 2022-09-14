Известная украинская певица, сбежавшая в Россию, решила гастролировать по Европе

С начала полномасштабной войны множество украинских артистов и знаменитостей просто исчезли с информационного поля. Они уже давно зарабатывают в России и, наверное, не захотели высказываниями против войны портить свою карьеру. Но кто знал, что все российское будет столь негативно восприниматься в мире. Постепенно некоторые знаменитости начинают “переобуваться”, чтобы заработать деньги и усидеть на двух стульях. Одной из таких стала печально известная Ани Лорак, которую в первые дни все обозвали предательницей.





Ани Лорак планирует концерты в Чехии и Германии

Долгое время о деятельности этой певицы ничего не было слышно и вот неожиданность — концертный тур по Европе. Не в России, не в Белоруссии, а в Германии и Чехии. Самое интересное, как оформлена афиша. А в ней пишет, что Ани Лорак это самая титулованная украинская артистка и народная артистка Украины.

“Ани Лорак быстро переобул для тура в Германии. Теперь она “самая титулованная украинская певица”. Есть идеи, что с этим делать?” – пишет блогер Виталий Гордиенко.



Всего в туре должно быть 8 концертов, пройти они должны в конце октября и начале ноября. Некоторые блоггеры уже призывают украинцев, которые находятся в Германии и Чехии бойкотировать концерты и собираться у концертных залов, где они должны проходить. Также активисты призывают соответствующее министерство в Украине лишить Лорак всех титулов и звания, чтобы она больше не могла ими прикрываться.

Предателей оказалось очень много

Война показала настоящие лица многих. В число предателей попала одесситка Регина Тодоренко, которая ни слова не обмолвилась о войне и продолжает жить и работать в России. Певица Яна Соломко тоже долго молчала, а потом появилась на одном из концертов в Москве и заявила, что она счастлива там быть. Активисты уже давно составили списки подобных лиц и заверили, что будут добиваться для подобных лишений гражданства.