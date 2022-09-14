Названы три знака Зодиака, которые вскоре получат несколько дополнительных источников дохода

Деньги никому не будут лишними и их точно не бывает слишком много. У астрологов очень утешительные новости для нескольких знаков Зодиака. Им вскоре невероятно повезет. Они будут много работать и это точно не пройдет зря. Немного трудолюбия, немного удачи и вот, перед тремя счастливчиками откроется сразу несколько источников дохода. Кто они?





Лев

Львы в сентябре получат много дополнительных источников дохода. Возможно вам просто наконец-то увеличат кредитный лимит в банке и вы сможете инвестировать эти средства в что-то прибыльное тем самым заработав. Вариантов множество. Астрологи советуют воздержаться от огромных покупок в течение Ретроградного Меркурия. Не покупайте технику, например айфон. Возможно, он вам быстро надоест, или будет часто ломаться или вы вообще его разобьете. Подождите до 4 октября, и тогда можно планировать любые расходы.

Стрелец

Стрельцам будет везти в финансовом плане. Возможно, вы получите перспективное предложение из-за границы. Ваши доходы резко увеличатся, что не может не радовать. В то же время не очень хорошие новости ожидают Стрельцов в личной жизни. Возможны скандалы с родственниками, ссоры, а также начало развода со второй половинкой. Не поддавайтесь слишком сильно эмоциям, не рубите с плеча и возможно сильных потрясений удастся миновать.

Козерог

Звезды показывают большие суммы денег, которые придут к Козерогам. Возможно, это будет наследство, или какой-то масштабный проект на большую сумму средств. Представителям этого знака нужно изрядно держать себя в руках, чтобы не потерять голову от внезапного богатства. Эксперты рекомендуют закрыть все долги, а также наконец-то позаботиться о решении важных вопросов с документами. Возможно, у вас есть какое-то незавершенное дело, которое нуждалось в финансах. Самое время к нему вернуться.