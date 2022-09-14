Названо три знаки Зодіаку, які незабаром отримають кілька додаткових джерел доходу

Гроші нікому не будуть зайвими і їх точно не буває забагато. Астрологи мають дуже втішні новини для кількох знаків Зодіаку. Їм незабаром неймовірно пощастить. Вони багато працюватимуть і це точно не мине даремно. Трохи працьовитості, трохи удачі і ось, перед трьома щасливчиками відкриється одразу кілька джерел доходу. Хто вони?





Лев

Леви в вересні отримають багато додаткових джерел доходу. Можливо вам просто нарешті збільшать кредитний ліміт в банку і ви зможете інвестувати ці кошти в щось прибуткове тим самим заробивши. Варіантів безліч. Астрологи рекомендують втриматися від великих покупок протягом Ретроградного Меркурію. Не купуйте техніку, наприклад, айфон. Можливо він вам швидко набридне, або буде часто ламатися чи ви взагалі його розіб’єте. Почекайте до 4 жовтня і тоді можна планувати будь-які витрати.

Стрілець

Стрільцям щаститиме у фінансовому плані. Можливо ви отримаєте перспективну пропозицію з-за кордону. Ваші доходи різко збільшаться, що не може не тішити. Водночас не дуже гарні новини очікують на Стрільців в особистому житті. Можливі скандали з родичами, сварки, і навіть початок розлучення з другою половинкою. Не піддавайтесь надто сильно емоціям, не рубайте з плеча і можливо сильних потрясінь вдасться оминути.

Козеріг

Зірки показують великі суми грошей, які прийдуть до Козерогів. Можливо це буде спадок, або якийсь масштабний проєкт на велику суму коштів. Представникам цього знаку потрібно добряче тримати себе в руках, щоб не втратити голову від раптового багатства. Експерти рекомендують закрити всі борги, а також нарешті подбати про вирішення важливих питань з документами. Можливо у вас є якась незавершена справа, яка потребувала фінансів. Саме час до неї повернутися.