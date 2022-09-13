Як новини з фронту вплинуть на курс валют: експерти діляться прогнозами

Вже кілька тижнів поспіль офіційний курс валют тримається позначки 37 гривень, а на чорному ринку за один долар просять майже 41 гривню. Одні говорять, що долар дорожчатиме ще більше, і вже в 2023 році коштуватиме 50 гривень. Інші впевнені, що зовсім скоро ми побачимо позитивну тенденцію. Долар подешевшає і все через ряд вагомих факторів.





На долар вплинуть новини з фронту

Днями наші ЗСУ здійснили дуже успішний контрнаступ у Харківській області. Наразі вона практично вся знову контролюється Україною. Все вказує на те, що наші захисники не планують зупинятися і вже готують наступ й на інших ділянках фронту. Ці новини відмінно впливають й на валютний ринок та настрої інвесторів. Вже на днях гривня мала б трішки зміцнитися.

Також на курс впливає робота НБУ з обмінниками

Другий фактор, який гарно впливає на курс — контроль обмінників з боку НБУ, Протягом останніх кількох тижнів для обмінників було введено ряд нових правил. Багато фінансових установ зовсім втратили ліцензію або припинили свою діяльність. Все задля того, аби обмінники не розхитували ситуацію на валютному ринку, а саме вони завжди ставлять ціну долара в рази вище, від офіційної.

“Наразі головне завдання – вибити ґрунт з-під ніг тіньових обмінників. Мета валютних спекулянтів була, є і буде – розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб дорожче продати ті самі долари. Але дії НБУ показують, що він максимально затискатиме чорний валютний ринок – і допомагатиме офіційному. Щоб курс стабілізувався, а надалі навіть гривня зміцнилася. Ідея – щоб курс в обмінниках був максимально близьким до офіційного. Хоча, зрозуміло, це швидко зробити неможливо“, – зазначив голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.