У TikTok новий тренд – коричневий шум

По TikTok розлетівся новий тренд – коричневий шум. Блогери навперебій запевняють, що цей вид синтетичного шуму допомагає їм заснути. Звучить як черговий марний лайфхак, але відкинемо скепсис і спробуємо розібратися, наскільки заяви тіктокерів відповідають дійсності.





Коричневий шум – один із видів синтетичного шуму поряд з білим і рожевим. Про білий ви напевно чули – це шипіння радіоперешкод, де звук рівномірно розподіляється між усіма частотами. У рожевому шумі менше високочастотних звуків і низькочастотних, найкращий приклад — шум дощу чи плескіт хвиль.

У коричневому шумі, який також називають броунівським, ще більше низьких частот, ніж у білому та рожевому. У нього глибоке звучання, що нагадує перебіг бурхливої ​​річки чи морський прибій. І такий шум, як і рожевий, справді може допомогти заснути, хай і працює це далеко не всім.

По-перше, шум може відволікти від нав’язливих думок і ввести людину в стан трансу, в якому заснути стає набагато простіше. По-друге, шум маскує зовнішні подразники, і на його тлі навіть гучні звуки великого міста вже не здаються такими інтенсивними. Так що заявлений потенціал у коричневого шуму є, можете спробувати на собі.