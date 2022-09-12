Українці можуть отримати більше 20 тис. гривень з допомогою Дії

ACTED — один із перших благодійних фондів, який почав допомагати фінансово українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії. Їх головний штаб у Франції, в Україні працює вісім відомств у різних регіонах. Допомогу отримали сотні тисяч людей, а фонд досі продовжує працювати. Благодійний фонд ACTED розширив кількість регіонів, жителям яких буде виплачувати допомогу. Тепер розраховувати на виплати зможуть жителі таких областей:





Харківська;

Донецька;

Дніпровська;

Херсонська;

Миколаївська.

Про це повідомило Міністерство Соціальної Політики України. Подати заявку на виплату допомоги можна через портал Єдопомога.

Благодійний фонд вже затвердив заявки на фінансову допомогу понад 2 мільйонів українців. Тепер він вирішив розширити ці списки ще на 10 тисяч громадян. В першу чергу гроші перераховуватимуть соціально незахищеним категоріям населення: люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, матері-одиначки та інші.

Скільки виплачує ACTED

Розмір фінансових виплат складає 2200 гривень на одну людину у родині. Виплата є одноразовою, на особистий рахунок заявника однією сумою надходять кошти на три місяці. Тобто, якщо у родині двоє дорослих та двоє дітей, один з яких інвалід, вони можуть розраховувати на 26 тисяч 400 гривень.

Подати заявку можуть лише ті, хто:

евакуювався із території бойових дій;

виїхав з окупованих територій;

ВПО;

Ті, хто постраждали від бойових дій у вище зазначених областях.

Допомагати ідентифікувати дані буде Дія. Сервіс братиме інформацію з діючих архівів та передаватиме їх у благодійний фонд. Щоб отримати виплати, потрібно надати наступну інформацію: паспортні дані, ІПН, свідоцтво про народження дитини/дітей.

Потрібно ще вказати фактичну адресу, та реєстрацію, реквізити банківського рахунку і залишити контактні дані для зворотного зв’язку із фондом. Допомогу виплачують одразу після прибуття на вільні від окупантів території.