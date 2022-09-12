30 000 гривень за дрібну монету: які копійки треба ретельно вишукувати у власних кишенях?

В Україні є кілька популярних онлайн платформ, де колекціонери, нумізмати та інші прихильники рідкісних та старовинних речей, час від часу їх продають. Дуже часто на аукціонах з’являються саме монети або банкноти. Монети набагато частіше. І між іншим багато цінних екземплярів мають всього лиш 10 чи 20 років. Тобто вони були викарбувані вже за часів незалежної України. Справжній скарб може знайтися в кожного в кишені. Днями його знайшов ще один українець.





На аукціоні продають монету номіналом у 15 копійок

Днями на популярному аукціоні з’явився лот у вигляді 15 копійок 1992 року випуску. Продавець хоче за них 29 900 гривень.

Ось, що написано в описі лоту:

Монета виготовлена з магнітної сталі плакованої латунню. Поворот 180 градусів і проріз. Вага 20,7 р. Монету викарбовували однією з перших адже у листі є проріз, а вже в наступних монет проріз викрошений.

Власник ймовірно знає толк в подібних монетах, адже поставив на неї фіксовану ціну. Тобто дуже часто такі речі продають на умовах аукціонів, де потенційні покупці можуть встановлювати свої ставки, і за бажанням їх збільшувати. Тут ціна фіксована і торги недоступні.

Днями було ще кілька цікавих лотів

Днями ще двоє щасливчиків помітили в себе цікаві гроші, які принесли їм неабияке збагачення. Відтак за 8 888 гривень була продана 200 гривнева купюра 2014 року випуску. ЇЇ особливість номер партії, який складається лише з вісімок. Ще майже 9000 гривень отримав власник 50 копійок, які помилково були виготовлені зі срібла. Монета була випущена у 1996 році і стала чудовим доповненням до чиєїсь колекції.