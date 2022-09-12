Неправильное чихание провоцирует ряд болезней: Комаровский объяснил почему

Комаровский Евгений известный украинский медик, ведущий довольно популярные страницы в социальных сетях и на Ютубе. К нему прислушивается немало украинцев и, в частности, мам с малыми детьми. Врач позиционирует себя как доказательный. Большинство его рекомендаций довольно универсальны, как, например, обильное питье и длительные прогулки вместо аптечных медикаментов. Очередная тема, которую поднял медик – чихание. Это физиологический процесс, с которым сталкивается регулярно каждый. Оказывается, большинство людей совершают грубую ошибку при чихании, в результате чего подвергают свое здоровье опасности.





Нельзя закрывать нос и рот руками

Очень многие люди когда чувствуют, что хотят чихать, зажимают нос и рот рукой, чтобы избежать чихания. Комаровский отмечает, что такие действия могут стать причиной отитов, синуситов и других воспалительных процессов в ушах, горле или носу. Чихание – это естественный способ вывести пыль и микробы из слизистой носа, и когда мы перекрываем нос, то все эти бактерии остаются внутри и размножаются. В то же время, просто прикрывать рот во время чихания необходимо. Все для того чтобы микробы не распространялись по помещению, не оседали на мебели и посторонних предметах. Особенно если это общественное место, например транспорт, какой-то офис, заведение, или школьный класс.

Ранее Комаровский подсказал, как научить детей выдувать нос

Большая проблема многих родителей – бронхиты и кашель у маленьких детей. Нередко эта проблема возникает потому, что дети не умеют сморкаться, и сопли спускаются на легкие и бронхи. Комаровский предложил решить проблему с помощью игры. К примеру, поставить перед ребенком емкость с водой и предложить воздухом из носа делать на воде волны. Можно даже устроить такое соревнование между малышами и родителями. Этот способ, мол, срабатывает на ура.