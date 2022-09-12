30 000 гривен за мелкую монету: какие копейки нужно тщательно выискивать в собственных карманах?

В Украине есть несколько популярных онлайн платформ, где коллекционеры, нумизматы и другие поклонники редких и старинных вещей, время от времени их продают. Очень часто на аукционах появляются именно монеты или банкноты. Монеты гораздо чаще. И между прочим многие ценные экземпляры имеют всего 10 или 20 лет. То есть они были отчеканены уже во времена независимой Украины. Настоящее сокровище может найтись у каждого в кармане. На днях его обнаружил еще один украинец.





На аукционе продается монета номиналом в 15 копеек

На днях на популярном аукционе появился лот в размере 15 копеек 1992 года выпуска. Продавец хочет за них 29 900 гривен.

Вот что написано в описании лота:

Монета изготовлена ​​из магнитной стали плакированной латунью. Поворот 180 градусов и прорезь. Вес 20,7 р. Монету отчеканили одной из первых ведь в листьях есть прорезь, а уже у последующих монет прорезь выкрошена.

Владелец, вероятно, знает толк в подобных монетах, ведь поставил на нее фиксированную цену. То есть очень часто такие вещи продают на условиях аукционов, где потенциальные покупатели могут устанавливать свои ставки и по желанию их увеличивать. Здесь цена фиксированная и торги недоступны.

На днях было еще несколько интересных лотов

На днях еще двое счастливчиков заметили у себя интересные деньги, которые принесли им большое обогащение. Следовательно, за 8 888 гривен была продана 200 гривневая купюра 2014 года выпуска. Ее особенность номер партии, состоящий только из восьмерок. Еще почти 9000 гривен получил владелец 50 копеек, которые были ошибочно изготовлены из серебра. Монета была выпущена в 1996 году и стала отличным дополнением к чьей-то коллекции.