Не менее 3000 гривен: ряд пенсионеров получат надбавки

Уже с 1 октября часть украинских пенсионеров может получить дополнительно по 300 гривен. Это надбавка положена украинцам, которые достигли 70 лет. При этом надбавка не будет распространяться на лиц, старше 75 и 80 лет. Эти категории пенсионеров получили доплату ранее в размере 400 и 500 гривен соответственно.





Но даже достижение 70-летнего возраста не будет гарантией получения надбавки. Для получения доплаты в размере 300 гривен необходимо, чтобы пенсия украинца не превышала сумму 10 340гривен. Те, кто получает больше, не могут рассчитывать на надбавку.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, украинские пенсионеры, которым больше 70 лет, не могут получать меньше 3 000 гривен. В случае, когда доплата в 300 гривен не позволяет достичь нового минимума, то пенсии будут округлять. Запланировано что доплату за возраст получат почти 1,7 миллиона украинцев.

Какие еще повышения пенсий были в последнее время

Напомним, что украинцам с 1 июля повысили минимальные пенсии и надбавки за стаж сверх нормы. Однако такое повышение существенно не повлияло на размер пенсионных выплат Минимальная пенсионная выплата в Украине теперь составляет 2027 гривен, то есть ее увеличили на 93 гривны. При этом средняя пенсия в Украине составляет 4 437 гривен. При этом большинство украинских пенсионеров получают от 2 001 до 3 000 гривен. Это данные по состоянию на июль, но вряд ли цифры существенно изменились в сентябре.

Единственная категория украинских пенсионеров, которая может рассчитывать на неплохую пенсию – судьи. Подробные отчеты Пенсионный фонд перестал публиковать с января 2022 года, но в то время судьи получали уже более 90 000 гривен на месяц.

Напомним, что пенсионеры-переселенцы, которые получали пенсии наличкой, вынуждены оформлять карты в банках и подавать данные в ПФУ для получения своих пенсий.