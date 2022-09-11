Не менше 3000 гривень: ряд пенсіонерів отримають надбавки

Вже з 1 жовтня частина українських пенсіонерів може одержати додатково по 300 гривень. Цю надбавку отримають українці, які досягли 70 років. При цьому надбавка не поширюватиметься на осіб віком від 75 і 80 років. Ці категорії пенсіонерів отримали доплату раніше, у розмірі 400 та 500 гривень відповідно.





Але навіть досягнення 70-річного віку не буде гарантією отримання надбавки. Для отримання доплати у розмірі 300 гривень необхідно, щоб пенсія українця не перевищувала суму 10 340 гривень. Ті, хто одержує більше, не можуть розраховувати на додаткові гроші.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, українські пенсіонери, яким понад 70 років, не можуть отримувати менше ніж 3 000 гривень. У разі коли доплата у 300 гривень не дозволяє досягти нового мінімуму, то пенсії округлятимуть. Заплановано, що доплату за вік отримають майже 1,7 мільйона українців.

Які ще підвищення пенсій були останнім часом

Нагадаємо, що українцям з 1 липня підвищили мінімальні пенсії та надбавки за стаж понад норму. Проте таке підвищення суттєво не вплинуло на розмір пенсійних виплат. Мінімальна пенсійна виплата в Україні тепер становить 2027 гривень, тобто її збільшили на 93 гривні. При цьому середня пенсія в Україні складає 4437 гривень. Однак більшість українських пенсіонерів отримують від 2001 до 3000 гривень. Це дані станом на липень, але навряд чи цифри суттєво змінилися у вересні.

Єдина категорія українських пенсіонерів, яка може розраховувати на непогану пенсію, – судді. Докладні звіти Пенсійний фонд перестав публікувати з січня 2022 року, але на той час судді отримували вже понад 90 000 гривень на місяць.

Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які отримували пенсії готівкою, змушені оформляти карти у банках та подавати дані до ПФУ для отримання своїх пенсій.