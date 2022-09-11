Наближається масштабний перерахунок цін на гречку: чого чекати українцям

Вже у жовтні ціни на гречку в Україні можуть знизитись. Річ у тому, що навесні 2022 року аграрії засіяли площу у півтора раза більше, ніж торік. Водночас вартість цукру суттєво не зміниться. Дефіциту точно не буде: очікується, що його буде вироблено понад 1 мільйон тонн, що повністю покриває потребу українців.





Такими даними поділився перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він зазначає, що захмарну вартість гречки спровокувало вторгнення російських окупантів на територію України. І причина не в самій агресії, а в розриві ланцюжків постачання.

Наразі збирання врожаю гречки тільки розпочалося, оброблено лише 8% площі, а зібрано вже 12,6 тис. тонн. Загалом очікується близько 140 тисяч тонн. І це при тому, що річне споживання становить всього 100-110 тис. тонн. Тобто Україна цілком здатна забезпечити себе гречкою у 2022-2023 роках та створити невеликий стратегічний запас. Вже у жовтні ціна на крупу має суттєво впасти.

У свою чергу зазначимо, що гречка вже зараз почала дешевшати. Станом на 10 вересня кілограм крупи в середньому коштує 86,6 гривні, що на 6 гривень дешевше, ніж середньостатистична ціна у серпні, коли вона становила 92,7 гривні.

Щодо цукру, то ціна залишиться приблизно на колишньому рівні. Попри труднощі війни, аграрії засіяли понад 180 тис. гектарів цукрових буряків, що цілком покриває потребу українців. Причин для підвищення вартості, як мінімум до кінця 2022 року, немає.

Станом на 10 вересня цукор у середньому коштує 33,8 грн/кг, це на 2,45 гривні більше, ніж у серпні, проте це сезонний фактор, адже українці масово готують консервації на зиму.