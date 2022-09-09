Цены на американские кроссоверы стремительно растут: сколько стоят самые популярные “битки”

За полгода войны в Украине почти втрое сократился объем импорта автомобилей из США. Однако легковушки из Америки все равно пользуются бешеным спросом у отечественных автомобилистов. Причем больше всего украинцам нравится кроссоверы из США. Поэтому стоимость автомобилей из-за океана в последние месяцы начала стремительно расти.





Уменьшение количества американских авто на продажу, прежде всего, связано с блокировкой украинских портов. Ведь теперь доставлять машины из США приходится через порты соседних троин, а затем либо своим ходом, либо автосвозами. Однако на украинском вторичном рынке все еще остается неплохой выбор американцев, среди которых немало внедорожников.

Отечественные автоэксперты составили топ-15 американских машин класса SUV, которых сейчас больше всего на вторичном рынке Украины. Цены на них стартуют от $14 тыс.

Лидером подборки стал Nissan Rogue. Украинцам представлен немалый выбор таких авто, преимущественно с 2014 по 2019 год выпуска. Средняя цена кроссовера составляет $16 тыс.

На втором месте в рейтинге оказался BMW X5. Большинство экземпляров на украинском рынке 2012 года выпуска, а их стоимость составляет в среднем $19,6 тыс.

На третьей строчке – Ford Escape. За кроссовер 2012-2017 годов выпуска, украинцам придется заплатить около $14,7 тыс.

Также в 15 самых популярных американских внедорожников с пробегом попали:

Dodge Journey – $14 тыс.;

Volkswagen Tiguan – $21,9 тыс.;

Jeep Cherokee – $15,1 тыс.;

Jeep Compass – $16,9 тыс.;

Audi Q5 – $18,5 тыс.;

Audi Q7 – $22,6 тыс.;

Mazda CX-5 – $21,5 тыс.;

Ford Edge – $17,7 тыс.;

KIA Sorento – $18,1 тыс.;

Infiniti QX – $21,4 тыс.;

Hyundai Santa Fe – $20,1 тыс.;

Mitsubishi Outlander – $15,7 тыс.

Напомним, что за последние 6 месяцев в Украину было ввезено 29,1 тыс. американских легковушек с пробегом. Стоимость большинства из них составляла $3-4 тыс. Значительную часть импортируемых автомобилей составляли «битки» с аукционов США, которые, несмотря на низкую цену, нуждались в серьезном ремонте.