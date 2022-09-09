Цены на американские кроссоверы стремительно растут: сколько стоят самые популярные “битки”
Эксперты создали подборку «американцев» класса SUV, которых больше всего на вторичном рынке Украины.
За полгода войны в Украине почти втрое сократился объем импорта автомобилей из США. Однако легковушки из Америки все равно пользуются бешеным спросом у отечественных автомобилистов. Причем больше всего украинцам нравится кроссоверы из США. Поэтому стоимость автомобилей из-за океана в последние месяцы начала стремительно расти.
Уменьшение количества американских авто на продажу, прежде всего, связано с блокировкой украинских портов. Ведь теперь доставлять машины из США приходится через порты соседних троин, а затем либо своим ходом, либо автосвозами. Однако на украинском вторичном рынке все еще остается неплохой выбор американцев, среди которых немало внедорожников.
Отечественные автоэксперты составили топ-15 американских машин класса SUV, которых сейчас больше всего на вторичном рынке Украины. Цены на них стартуют от $14 тыс.
Лидером подборки стал Nissan Rogue. Украинцам представлен немалый выбор таких авто, преимущественно с 2014 по 2019 год выпуска. Средняя цена кроссовера составляет $16 тыс.
На втором месте в рейтинге оказался BMW X5. Большинство экземпляров на украинском рынке 2012 года выпуска, а их стоимость составляет в среднем $19,6 тыс.
На третьей строчке – Ford Escape. За кроссовер 2012-2017 годов выпуска, украинцам придется заплатить около $14,7 тыс.
Также в 15 самых популярных американских внедорожников с пробегом попали:
- Dodge Journey – $14 тыс.;
- Volkswagen Tiguan – $21,9 тыс.;
- Jeep Cherokee – $15,1 тыс.;
- Jeep Compass – $16,9 тыс.;
- Audi Q5 – $18,5 тыс.;
- Audi Q7 – $22,6 тыс.;
- Mazda CX-5 – $21,5 тыс.;
- Ford Edge – $17,7 тыс.;
- KIA Sorento – $18,1 тыс.;
- Infiniti QX – $21,4 тыс.;
- Hyundai Santa Fe – $20,1 тыс.;
- Mitsubishi Outlander – $15,7 тыс.
Напомним, что за последние 6 месяцев в Украину было ввезено 29,1 тыс. американских легковушек с пробегом. Стоимость большинства из них составляла $3-4 тыс. Значительную часть импортируемых автомобилей составляли «битки» с аукционов США, которые, несмотря на низкую цену, нуждались в серьезном ремонте.
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