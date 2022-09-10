Почалися затримки: стало відомо, чи всі у вересні отримають свою пенсію

Вже сьомий місяць триває війна та впроваджено воєнний стан. Попри це держава продовжує виконувати свої основні зобов’язання перед людьми. Пенсію та соціальні виплати справно виплачують. Однак не без затримок. Наразі відомо, що вересневі виплати прийшли ще не всім. Що трапилося і чи варто хвилюватися? В Пенсійному Фонді України все пояснили.





Гроші будуть, однак можливо із запізненням

В ПФУ пояснили, що виділили на вересень повну суму, яка потрібна для того, щоб повністю закрити потреби всіх пенсіонерів. Тобто, гроші виділено у повному обсязі і наразі вони вже в дорозі до своїх власників. В ПФУ заявляють, що завжди вчасно приходять лише ті виплати, які люди отримують на банківські рахунки.

А от всі? хто отримує гроші на Укрпошті чи з допомогою листонош, мусять чекати. Укрпошта працює з готівкою, а це завжди довше та марудніше. Більше того, наразі спостерігається великий брак спеціалістів. В деяких регіонах листонош критично бракує, а отримувачів пенсії набагато більше за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Та це не означає, що її не буде. Взагалі, пенсії в Україні виплачують до 25 числа включно, і до цього моменту ще жодного разу цей “дедлайн” не було порушено.

Мешканцям окупованих територій пенсію видаватимуть в Ощадбанку

Складною залишається ситуація на окупованих територіях. Люди місяцями не можуть забрати свої виплати, адже Укрпошта не працює. В Уряді запевняють, гроші є і вони дочекаються своїх власників. Їх можна буде забрати у повному обсязі у будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Тим хто має в Ощаді рахунок, гроші пересилатимуть одразу на нього.