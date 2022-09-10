Начались задержки: стало известно, получат ли все в сентябре свою пенсию

Уже седьмой месяц идет война и внедрено военное положение. Несмотря на это, государство продолжает выполнять свои основные обязательства перед людьми. Пенсию и социальные выплаты исправно выплачивают. Однако не без задержек. Пока известно, что сентябрьские выплаты пришли еще не всем. Что случилось и стоит ли волноваться? В Пенсионном Фонде Украины все объяснили.





Деньги будут, однако возможно с опозданием

В ПФУ объяснили, что выделили на сентябрь полную сумму, необходимую для того, чтобы полностью закрыть потребности всех пенсионеров. То есть деньги выделены в полном объеме и сейчас они уже в пути к своим владельцам. В ПФУ заявляют, что всегда вовремя приходят только выплаты, которые люди получают на банковские счета.

А вот все, кто получает деньги на Укрпочте или с помощью почтальонов, должны ждать. Укрпочта работает с наличными, а это всегда дольше и медленнее. Более того, сейчас наблюдается большая нехватка специалистов. В некоторых регионах почтальонов критически не хватает, а получателей пенсии гораздо больше за счет внутренне перемещенных лиц. Но это не значит, что ее не будет. Вообще, пенсии в Украине выплачивают до 25 числа включительно, и до этого момента еще ни разу этот дедлайн не был нарушен.

Жителям оккупированных территорий пенсию будут выдавать в Ощадбанке

Напряженной остается ситуация на оккупированных территориях. Люди месяцами не могут забрать свои выплаты, ведь Укрпочта не работает. В правительстве уверяют, деньги есть и они дождутся своих владельцев. Их можно будет забрать в полном объеме в любом отделении Ощадбанка. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Тем, кто имеет в Ощаде счет, деньги будут пересылать сразу на него.