На двох знаків зодіаку до кінця 2022 року чекає крах: всі їхні плани та мрії зруйнуються
Врятуватися від неминучого провалу допоможе лише надія на краще.
До кінця 2022 року на представників двох зодіакальних знаків чекають погані новини. Отримавши неприємну звістку, вони можуть сильно засмутитися і навіть опустити руки. Адже під загрозою опиняться їхні мрії, сподівання та плани на життя.
В найбільшій небезпеці, за словами астрологів, опиняться Близнюки та Терези. Їх можуть зрадити найближчі люди. Проте впадати у відчай не варто. Ці проблеми тимчасові і скоро залишаться позаду.
Близнюки
Представникам знаку варто остерігатися підступів від ворогів та недоброзичливих знайомих. Вони можуть позаздрити успіху Близнюків і спробувати зіпсувати їм репутацію. Зокрема уродженцям знаку треба бути готовими до сюрпризів на роботі. Колеги можуть наговорити про них гидоти керівнику, через що виникне конфліктна ситуація.
Неприємностей додасть і зрив важливого контракту на роботі. Хоча цього Близнюки можуть уникнути, якщо довіряться власній інтуїції. У цей складний час представникам знаку взагалі радять більше прислухатися до себе та рідних. Саме завдяки підтримці найближчого оточення на початку 2023 року справи уродженців знаку підуть угору. Життя поступово налагодиться, в нього повернеться радість та гармонія.
Терези
Через неочікувану подію всі плани Терезів раптом полетять шкереберть. Вони й опам’ятатися не встигнуть, як опиняться на дні відчаю. Проте астрологи радять представникам знаку не робити поспішних висновків. Все виглядає набагато гірше, ніж є насправді. Тож не варто втрачати віру в краще.
Неприємності Терезів перш за все торкнуться їхнього фінансового стану. Всі заощадження зникнуть за мить і уродженцям знаку доведеться позичати гроші. Можливо їм навіть доведеться змінити роботу. Проте це буде вимушене рішення. Терези знайдуть іншу роботу щоб розрахуватися з боргами, але від своїх обов’язків будуть не в захваті. Хоча не виключено, що згодом представники знаку відчують смак успіху і навіть полюблять свій новий спосіб життя.
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