На двох знаків зодіаку до кінця 2022 року чекає крах: всі їхні плани та мрії зруйнуються

До кінця 2022 року на представників двох зодіакальних знаків чекають погані новини. Отримавши неприємну звістку, вони можуть сильно засмутитися і навіть опустити руки. Адже під загрозою опиняться їхні мрії, сподівання та плани на життя.





В найбільшій небезпеці, за словами астрологів, опиняться Близнюки та Терези. Їх можуть зрадити найближчі люди. Проте впадати у відчай не варто. Ці проблеми тимчасові і скоро залишаться позаду.

Близнюки

Представникам знаку варто остерігатися підступів від ворогів та недоброзичливих знайомих. Вони можуть позаздрити успіху Близнюків і спробувати зіпсувати їм репутацію. Зокрема уродженцям знаку треба бути готовими до сюрпризів на роботі. Колеги можуть наговорити про них гидоти керівнику, через що виникне конфліктна ситуація.

Неприємностей додасть і зрив важливого контракту на роботі. Хоча цього Близнюки можуть уникнути, якщо довіряться власній інтуїції. У цей складний час представникам знаку взагалі радять більше прислухатися до себе та рідних. Саме завдяки підтримці найближчого оточення на початку 2023 року справи уродженців знаку підуть угору. Життя поступово налагодиться, в нього повернеться радість та гармонія.

Терези

Через неочікувану подію всі плани Терезів раптом полетять шкереберть. Вони й опам’ятатися не встигнуть, як опиняться на дні відчаю. Проте астрологи радять представникам знаку не робити поспішних висновків. Все виглядає набагато гірше, ніж є насправді. Тож не варто втрачати віру в краще.

Неприємності Терезів перш за все торкнуться їхнього фінансового стану. Всі заощадження зникнуть за мить і уродженцям знаку доведеться позичати гроші. Можливо їм навіть доведеться змінити роботу. Проте це буде вимушене рішення. Терези знайдуть іншу роботу щоб розрахуватися з боргами, але від своїх обов’язків будуть не в захваті. Хоча не виключено, що згодом представники знаку відчують смак успіху і навіть полюблять свій новий спосіб життя.