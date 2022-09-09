В октябре пенсии существенно возрастут, но крайний предел 10340 грн: кого это касается?

Уже третий год в октябре происходит перерасчет пенсий для отдельной категории населения. Речь о соответствующей возрастной категории. Впервые пенсию на 500 гривен подняли возрастной категории 85+. Случилось это в 2020 году. В 2021 году на 400 гривен подняли основную выплату для всех кому исполнилось 75 лет. И вот в 2022 году дождутся пересчета 70-летние. Однако для них есть ряд условий.





Доплату получат не все, кому исполнилось 70

Пенсию повысят только для тех, кто имеет не только нужный возраст, но и необходимый страховой стаж. Кроме этого, есть определенные ограничения по размеру выплат, которые лицо получает. Если пенсия гражданина выше 10 340 грн, то доплаты не будет. В общем, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что 70-летние не должны получать менее 3000 гривен. Если даже с доплатой эта сумма будет меньше ее будут “дотягивать” и округлять. Кроме этого еще один перерасчет, но уже всех украинцев ждет в декабре. В этот период вырастет минимальный прожиточный минимум. Соответственно, на несколько процентов вырастут пенсии, а еще зарплата.

О доплатах на следующий год еще ничего не известно

Обычно осенью уже начинают анонсировать доплаты к пенсиям, которые состоятся в следующем году. Однако в этом году прогнозы сдержанны или совсем отсутствуют. Все из-за войны и нестабильной экономической ситуации в стране. В частности, украинцы интересовались будет ли проводиться индексация выплат в соответствии с новым выросшим курсом валют. На что в правительстве ответили, что пока такого обещать не могут. Индексация пенсий будет проводиться 1 марта и слишком рано прогнозировать, в каком состоянии на тот момент будет бюджет Пенсионного Фонда Украины и страны в целом.