Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 9 сентября, растущая Луна в знаке Рыбы. Это будет отличный день для тех, кто сможет поверить в свои силы и с оптимизмом приступит к делам. Звезды рекомендуют сегодня быть честными и открытыми с окружающими. Это позволит преодолеть трудности и избежать новых.





♈ Овен

В этот раз проблема не в вас, Овны. И изначально тоже была не в вас. Возможно, ваш партнер просто не готов идти ва-банк. Может быть, его пугают обязательства. Лучшее, что вы можете сделать сейчас — поумерить ожидания и продолжать разумно инвестировать в отношения. Последнее означает, что продолжать вкладываться следует, только если чувствуете взаимность. Это касается не только личной, но и профессиональной жизни.

Космический совет: сегодня Вселенная призывает вас быть добрыми и открытыми.

♉ Телец

Вы не хотите вкладываться в еще одну половинчатую любовь, Тельцы. Вам надоело отдавать все кому-то, кто постоянно держит одну ногу за дверью. Да, последовательность и взаимность важны. Убедитесь, что вы сообщаете о своих потребностях другому без каких-либо ограничений. Помните, что ваши желания могут меняться вместе с вами — это нормально. Дайте себе и другим пространство, необходимое для развития.

Космический совет: позвольте своим желаниям меняться вместе с вами.

♊ Близнецы

Расстояние, как известно, берет верх даже над лучшими из нас. Но на этот раз вам не о чем беспокоиться, уверяют звезды. Найдите способ рассказать о своих надеждах, мечтах, стремлениях и страхах. Найдите способ поговорить о жизни, которую вы создаете вместе. В этот раз вы сумеете преодолеть препятствия и обретете гармонию.

Космический совет: откровенно расскажите о своих надеждах, мечтах, стремлениях и страхах.

♋ Рак

Страх и вера не исключают друг друга. Они находят способ сосуществовать. Причем делают это день за днем и месяц за месяцем. Это подводит к главному вопросу: что вы выберете, Раки? Звезды указывают, что вы готовы вернуть себе силу и оставить гнетущую вялость в прошлом. Вспомните, кто вы и зачем пришли в этот мир. Непоколебимая вера в себя сделает вас непобедимым и освободит место для чудес.

Космический совет: поверьте в себя и получите суперсилу.

♌ Лев

В итоге все вышло не так, как вы ожидали, однако довольствоваться придется этим. Не тратьте энергию на то, чтобы винить обстоятельства или искать козла отпущения. Это все равно не поможет. Лучше сделайте шаг назад и взгляните на обстановку по-новому. Возможности улучшить ситуацию есть всегда, просто их нужно увидеть. Соберитесь с мыслями и держите в уме, что со временем вы найдете выход из этой колеи.

Космический совет: безвыходных ситуаций не бывает, вы найдете путь.

♍ Дева

Не получилось, ну и бог с ним, Девы! Ваши ожидания не оправдались. Конечно, из-за этого вы можете спуститься по спирали жалости к себе, однако лучше встать и начать искать счастье снова. Звезды подсказывают, что вам надоела роль жертвы; что вы закончили обвинять обстоятельства и всех вокруг в неудачах. Превратите боль в силу и опыт. Оптимизм обещает стать помочь вам изменить парадигму.

Космический совет: превратите свою боль в силу и опыт.

♎ Весы

Все поправимо, Весы. Повторяем: все объяснимо. Говорите себе это снова и снова вместо погружения в кроличью нору, полную разочарования и жалости к себе. Постарайтесь понять, что вас угнетает и почему — только так можно найти решение. Если исход не в вашу пользу, помните, что у вас всегда есть возможность перенаправить свою энергию! Вселенная напоминает: вы никому не должны объяснять свой выбор.

Космический совет: честно ответьте себе на вопросы, что вас угнетает и почему.

♏ Скорпион

Почему вы хотите быть частью этого динамичного дуэта, Скорпионы? Что в этом партнерстве приносит вам радость? Может ли быть, что вас влечет к этому человеку потому, что он манипулирует вашими чувствами и страхами? Подумайте об этом, попивая утренний чай. Вспомните, кто вы, осознайте свою ценность и подтвердите границы. Это даст вам возможность вернуть себе силу.

Космический совет: возможно, ваши отношения лишают вас сил и отвлекают от главного.

♐ Стрелец

Вы делали то, что считали должным, и этого достаточно. Забудьте аргументы для оправдания себя, рассказ о чувствах вины и стыда. Оставьте в прошлом историю о том, как вы каким-то образом обидели человека или группу людей множество раз. Вместо этого начните искать мир внутри себя. Как бы банально это ни звучало, это единственный способ разрешить ваши проблемы во внешнем мире.

Космический совет: чувства вины и стыда не дадут вас стать счастливыми, так что отпустите их.

♑ Козерог

Не беда, если не получилось, Козероги. Неважно, была это первая неудача на этом пути, вторая или третья. Значение имеет только ваша способность подниматься и заявлять о себе миру снова и снова. Даже если вам иногда кажется, будто вы все ниже и ниже скатываетесь по спирали. Итак, соберитесь с мыслями и возьмите себя в руки. Вселенная на вашей стороне и поможет вам обрести чувство равновесия, которое вы ищете.

Космический совет: не ошибается только тот, кто ничего не делает.

♒ Водолей

Когда вы хороший и мягкий человек, люди ждут, что в любой ситуации вы таким и останетесь. А когда вы решаете отстаивать собственные взгляды, окружающие удивляются, раздражаются и пытаются вас подавить. Не позволяйте этого никому, если вопрос для вас принципиален. Сейчас не время для уступок из вежливости и желания сохранить образ душки. Сейчас многое зависит от вашей настойчивости, Водолеи.

Космический совет: возможны ситуации, в которых придется отстаивать свою позицию. Будьте тверды.

♊ Рыбы

Может быть, вы не хотите нырять в омут с головой прямо сейчас. Может быть, эти отношения и являются приоритетом для вас, но вы не хотите торопиться. В этом нет ничего плохого, Рыбы. Дайте себе время, чтобы узнать другого человека. Только убедитесь, что он правильно понимает ваши намерения, говорите о своих желаниях честно и открыто. Это поможет вам обоим прийти к единому мнению о будущем отношений.

Космический совет: вам нужно время, чтобы во всем разобраться, и это нормально.