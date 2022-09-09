В жовтні пенсії суттєво зростуть, але крайня межа 10 340 грн: кого це стосується?

Вже третій рік поспіль в жовтні відбувається перерахунок пенсій для окремої категорії населення. Мова про відповідну вікову категорію. Вперше пенсію на 500 гривень підняли віковій категорії 85+. Трапилося це у 2020 році. У 2021 році на 400 гривень підняли основну виплату для всіх кому виповнилося 75 років. І от у 2022 році дочекаються перерахунку 70 річні. Однак для них є ряд умов.





Доплату отримають не всі, кому виповнилося 70

Пенсію підвищать лише тим хто має не лише потрібний вік, а й необхідний страховий стаж. Крім цього є певні обмеження стосовно розміру виплат, які особа отримує. Якщо пенсія громадянина вища ніж 10 340 грн, то доплати не буде. Загалом, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що 70-річні не повинні отримувати менше ніж 3000 гривень. Якщо навіть з доплатою ця сума буде меншою її “дотягуватимуть” та заокруглять. Крім цього ще один перерахунок, але вже на всіх українців чекає у грудні. В цей період зросте мінімальний прожитковий мінімуму. Відповідно на кілька відсотків зростуть пенсії, а ще зарплата.

Про доплати на наступний рік ще нічого не відомо

Зазвичай восени вже починають анонсувати доплати до пенсій, які відбудуться у наступному році. Однак цього року прогнози стримані або й зовсім відсутні. Все через війну та нестабільну економічну ситуацію в країні. Зокрема, українці цікавились чи буде проводитися індексація виплат відповідно до нового курсу валют, який суттєво зріс. На що в Уряді відповіли, що поки такого обіцяти не можуть. Індексація пенсій проводитиметься 1 березня і ще надто рано прогнозувати, в якому стані на той момент буде бюджет Пенсійного Фонду України і країни загалом.