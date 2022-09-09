Така статистика: названо чоловічі імена власники яких часто зраджують

Кажуть, що ім’я має неабиякий вплив на нашу долю, характер та поведінку. Як корабель назвеш, так він і попливе. Те саме й з людьми. Експерти з імен кажуть, що за статистикою власники кількох імен найчастіше зраджують у шлюбі. Це мовляв зумовлено енергетикою імені, та багатьма іншими факторами, які закладають певні програми у людську підсвідомість. Імена до речі дуже популярні. Так називається безліч українських чоловіків.





Андрій

Напевно у кожного є друг або знайомий Андрій. Чоловіків з таким іменем справді безліч і звісно це не означає, що всі вони зрадники. Експерти кажуть, що Андрій схильний до зради, якщо партнерка душить його своїми ревнощами, або чимось сильно образить. Андрій може зрадити не тому, що його тягне завжди на ліво, а через образу і на зло своїй половинці.

Дмитро

А от Дмитрові не потрібна причина, щоб зрадити. Це дуже велелюбні чоловіки. Вони ще з дитинства постійно чіпляються до дівчаток, і в старшому віці теж не пропускають жодної спідниці. Дмитрові потрібно дуже сильно закохатися, щоб залишатися вірним. Ба більше, дружина повинна постійно підтримувати пристрасний вогник у стосунках.

Василь

Василі справжні принци на білому коні. Це неабиякі романтики. Василь любить залицятися, дивувати, влаштовувати романтичні сюрпризи та говорити компліменти. Звісно такий кавалер рідко залишиться без уваги. Вася цим вміло користується.

Петро

Ще одне мега популярне ім’я, і теж належить ловеласам. Петі дуже легко сподобатися, саме тому йому легко знайти партнерку, закохатися чи мимоволі кимось захопитися. Такого чоловіка потрібно постійно контролювати.

Данило

Данило має трохи завищену самооцінку і щиро впевнений, що чоловікам можна зраджувати, адже вони полігамні. Жінка при цьому має бути виключно вірною. За таким принципом Данили й живуть.

Сергій

Сергій легко зрадить, якщо його партнерка не задовольняє в сексі. Якщо ж у ліжку все гаразд, цей чоловік буде вірним.