Более трех миллионов семей могут получить компенсацию за коммуналку: как оформить

В скором времени начинается отопительный сезон. В этом году он будет тяжелее обычного. Цены остаются старыми, но количество газа желает лучшего. Его может не хватать для полноценного отопления как минимум предприятий и коммерческих помещений. Большая проблема и с тем, что множество украинцев имеют долги за коммуналку, у некоторых нет возможности оплачивать платежи вовремя из-за резкого снижения доходов, или вовсе их потери. Очень многие остались без работы. Правительство уже сообщило, что более 3 миллионов домохозяйств могут претендовать на субсидию. Те, кто получал ее раньше, будут автоматически получать и в этом сезоне. Всем новым нужно подавать соответствующие документы.





Чтобы получить субсидию, нужно не иметь долгов за коммунальные услуги

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Он говорит, что в текущем году значительно увеличивается количество претендентов на субсидию.

“На этот отопительный период мы прогнозируем, что численность получателей субсидий может увеличиться. Это объективно характеризуется падением доходов населения… Собственно, мы говорим о 10-15% увеличении контингента получателей субсидий – ориентируемся на 3 млн домохозяйств”, – отметил Музыченко.



В то же время оформить ее могут только те домохозяйства, которые не будут иметь долгов за коммуналку. Документы следует уже подавать, чтобы компенсация пришла вовремя. Конечно, документы можно подать и потом, это не проблема. Четких пределов не установлено. Более того, подавать заявку на субсидию можно через приложение “Дие”,

Будет и другой вид компенсации

Кроме субсидии предусмотрена компенсация за коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил беженцев. Владельцы жилья, где проживают внутренне перемещенные лица, могут получить по 900 гривен на одного человека. До 1 октября эта сумма составляла 450 гривен.