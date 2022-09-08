Понад три мільйони сімей можуть отримати компенсацію за комуналку: як оформити

Незабаром розпочинається опалювальний сезон. Цього року він буде важчим ніж зазвичай. Ціни залишаються старими, але кількість газу, бажає кращого. Його може не вистачати для повноцінного опалення, як мінімум підприємств та комерційних приміщень. Велика проблема й з тим, що безліч українців мають борги за комуналку, дехто не має змоги оплачувати платіжки вчасно через різке зниження доходів, або й зовсім їх втрату. Дуже багато людей залишилися без роботи. Уряд вже повідомив, що понад 3 мільйони домогосподарств можуть претендувати на субсидію. Ті хто отримував її раніше, автоматично отримуватимуть й в цьому сезоні. Всім новим потрібно подавати відповідні документи.





Щоб отримати субсидію треба не мати боргів за комунальні послуги

Це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Він каже, що цього року значно збільшується кількість претендентів на субсидію.

“На цей опалювальний період ми прогнозуємо, що чисельність одержувачів субсидій може збільшитись. Це об’єктивно характеризується падінням доходів населення… Власне, ми говоримо про 10-15% збільшення контингенту одержувачів субсидій – орієнтуємось на 3 млн домогосподарств”, – зазначив Музиченко.

Водночас оформити її можуть лише ті домогосподарства, які не матимуть боргів за комуналку. Документи варто подавати вже, щоб компенсація прийшла вчасно. Звісно, документи можна подати й потім, це не є проблемою. Чітких меж не встановлено. Більше того, наразі подавати заявку на субсидію можна через додаток “Дія”,

Буде й інший вид компенсації

Окрім субсидії, передбачена компенсація за комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив біженців. Власники житла, в якому проживають внутрішньо переміщені особи, можуть отримати по 900 гривень на одну особу. До 1 жовтня ця сума складала 450 гривень.