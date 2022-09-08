Украинцам на заметку: к каким врачам можно приходить без направления?

В Украине существенно обновилась медицинская система. Теперь у каждого есть собственный семейный врач, с которым у него заключена декларация. Именно этот врач выписывает рецепты для покупки лекарств в аптеках, а также выдает направление на прием к узкопрофильным специалистам. Также именно семейный врач выдает направление на сдачу анализов, прохождение дополнительных обследований и т.д. Но иногда есть ситуации, когда к семейному врачу попасть не удается, или вы совсем оказались в другом городе и столкнулись с проблемами со здоровьем. Что тогда делать? Есть минимум несколько специалистов, которых можно посетить без направления.





К каким врачам направление не нужно?

Оказывается, что направление не нужно стоматологу, гинекологу, в том числе и детскому. К наркологу, психиатру, а также врачу, к которому вы часто ходите в связи с наличием определенных хронических заболеваний.



Если вам нужны специалисты другой специальности, то понадобится направление. В условиях военного времени правила несколько изменились. Направление подходит и электронное и обычное бумажное. Выписывать его вам может не только врач, с которым у вас заключена декларация, а любой другой медик. Вы можете пойти к любому специалисту из вышеперечисленных, и они могут выдать направление к тому специалисту, который вам нужен. Действует такое направление в течение одного года.

Заметим, что в направлении не указывается название заведения и врач, к которому вы направляетесь. Это пациент может выбирать самостоятельно. В направлении только указывается код услуги, данные врача, который выписывал это направление и медицинское учреждение, в котором направление было получено.

Также во время войны было открыто немало горячих линий, где можно бесплатно проконсультироваться с разными специалистами. Актуальные номера следует искать в Интернете, ведь они часто меняются.