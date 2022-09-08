Українцям на замітку: до яких лікарів можна приходити без направлення?

В Україні наразі суттєво оновилася медична система. Тепер кожен має власного сімейного лікаря з яким в нього укладена декларація. Саме цей лікар виписує рецепти для купівлі ліків а аптеках, а також видає направлення на прийом до вузькопрофільних спеціалістів. Також, саме сімейний лікар видає направлення на здачу аналізів, проходження додаткових обстежень тощо. Та інколи є ситуації, коли до сімейного лікаря потрапити не вдається, або ж ви зовсім опинилися в іншому місті і стикнулися з проблемами зі здоров’ям. Що тоді робити? Є мінімум декілька спеціалістів, яких можна відвідати без направлення.





До яких лікарів направлення не потрібне?

Виявляється, що направлення не потрібне до стоматолога, гінеколога, в тому числі й дитячого. До нарколога, психіатра, а також лікаря до якого ви часто ходити у зв’язку з наявністю певних хронічних захворювань.

Якщо ж вам потрібні фахівці іншої спеціальності, то знадобиться направлення. В умовах воєнного часу правила дещо змінилися. Направлення підходить і електронне і звичайне паперове. Виписувати його вам може не лише лікар з яким у вас укладена декларація, а будь-який інший медик. Ви можете піти до будь-якого спеціаліста з вказаних вище, і вони можуть видати направлення до того фахівця, який вам потрібен. Діє таке направлення протягом одного року.

Зауважимо, що в направленні не вказується назва закладу і лікар до якого ви направляєтесь. Це пацієнт може вибирати самостійно. В направленні лише вказується код послуги, дані лікаря, який виписував це направлення і медичний заклад в якому направлення було отримано.

Також, під час війни було відкрито чимало гарячих ліній, де можна безкоштовно проконсультуватися з різними спеціалістами. Актуальні номери варто шукати в Інтернеті, адже вони часто змінюються.