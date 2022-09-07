Власти выдадут переселенцам средства на открытие бизнеса

На днях стало известно, что Германия направит 200 миллионов евро финансовой помощи для нужд внутренне перемещенных лиц. Правительство некоторое время думало, как именно поделить эти средства так, чтобы было максимально полезно. Пока решение частично найдено. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он заявил, что часть средств будет направлена ​​на гранты для переселенцев, которые захотят открыть собственное дело. Об этом проекте, который называется єРабота, известно уже давно. И оказывается внутренне перемещенные лица тоже пользуются его условиями.





К программе уже присоединились тысячи украинцев

Проект єРабота создана ради того, чтобы амбициозные граждане Украины могли создавать собственный бизнес и тем самым новые рабочие места. В рамках проекта можно получить грант размером в несколько сот тысяч гривен. Для этого нужно предоставить бизнес-план, где расписать, что за бизнес вы планируете открывать. Сколько рабочих мест предусмотрено, каков ожидаемый доход и т.п. Деньги для грантов постепенно заканчиваются, а теперь благодаря помощи от Германии правительство сможет поддержать еще больше перспективных украинских предпринимателей. Именно эти средства будут отдаваться преимущественно переселенцам или людям, живущим близко к зоне боевых действий.

С 1 октября изменится размер компенсации за коммунальные услуги

К слову о переселенцах, с 1 октября семьи, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат вдвое большую компенсацию. Если до октября это было 450 гривен в расчете на одного человека, то с октября будет 900 грн. Единственное условие, жилье для ВПЛ предоставляется бесплатно. Что касается других выплат, то они неизменны. Это 2000 и 3000 гривен соответственно. По 2000 гривен на человека будут получать совершеннолетние, и по 3000 несовершеннолетние и лица с инвалидностью.