Влада видасть переселенцям кошти на відкриття бізнесу

Днями стало відомо, що Німеччина направить Україні 200 мільйонів євро фінансової допомоги для потреб внутрішньо переміщених осіб. Уряд деякий час думав, як саме поділити ці кошти так, щоб було максимально корисно. Наразі рішення частково знайдено. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що частину коштів буде направлено на гранти для тих переселенців, які захочуть відкрити власну справу. Про цей проєкт, який називається єРобота, відомо вже давно. І як виявляється внутрішньо переміщені особи теж користуються його умовами.





До програми вже приєдналося тисячі українців

Проєкт єРобота створений заради того, щоб амбіційні громадяни України могли створювати власний бізнес і тим самим нові робочі місця. В рамках проєкту можна отримати грант розміром у кілька сотень тисяч гривень. Для цього треба надати бізнес-план, де розписати, що за бізнес ви плануєте відкривати. Скільки робочих місць передбачено, який очікуваний дохід тощо. Гроші для грантів поступово закінчуються, а тепер завдяки допомозі від Німеччини Уряд зможе підтримати ще більше перспективних українських підприємців. Саме ці кошти віддаватимуть переважно переселенцям або людям, які живуть близько до зони бойових дій.

З 1 жовтня зміниться розмір компенсації за комунальні послуги

До слова про переселенців, з 1 жовтня родини, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають вдвічі більшу компенсацію. Якщо до жовтня це було 450 гривень з розрахунку на одну особу, то з жовтня буде 900 грн. Єдина умова, житло для ВПО надається безкоштовно. Стосовно інших виплат, то вони незмінні. Це 2000 і 3000 гривень відповідно. По 2000 гривень на особу отримуватимуть повнолітні, та по 3000 неповнолітні і особи з інвалідністю.