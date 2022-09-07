В 2023 году пенсию будут платить не всем: в ПФУ объяснили почему так

Несмотря на длительную и полномасштабную войну, социальные выплаты и пенсии в Украине платят исправно. Задержки есть только на территориях, где идут ожесточенные бои, или продолжается оккупация. Но уже в 2023 году ситуация изменится. Пенсии будут получать не все, кто претендует на них. И дело не в войне или дефицитах бюджета, дело в новой пенсионной реформе, которую большинство в полном объеме смогут ощутить уже в январе. Согласно новым правилам, с нового года изменяются требования к страховому стажу. То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не 29 лет стажа (как в этом году), а 30 лет. Соответственно, многим пенсионерам в этом году не будет хватать.





По предварительным подсчетам стажа не хватит 50% населения

Минимум 50% из всех 60-летних в следующем году не смогут выйти на пенсию. Такие печальные данные озвучило Министерство социальной политики.

Большинство из них смогут выйти на пенсию только в 63 года, и 4% вынуждены будут работать до 65 лет. В общем, картина следующая:

В 60 лет на пенсию смогут выйти те, у кого есть 30 и более лет стажа. К слову, в 2024 году это будет уже 31 год, и так до 2028 года включительно, пока минимальный стаж не составит 35 лет. В 63 года на пенсию выйдут те, у кого есть от 20 до 30 лет стажа. В 65 лет на заслуженный отдых отправятся лица, имеющие от 15 до 20 лет стажа.

Те, у кого нет и 15 лет стажа, после 65-летия смогут оформить социальную помощь, в размере примерно 2000 гривен. Но при условии, что их доход не превышает минимальный прожиточный минимум.

Некоторые будут докупать стаж

Есть информация и о том, что некоторые из украинцев, которым не хватает одного года до необходимого стажа, будут его докупать. Правда, стоит это не дешево. Раньше была информация, что год стажа стоит около 30 000 гривен. Актуальность этих расценок нужно постоянно мониторить, потому что они меняются в зависимости от размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты.