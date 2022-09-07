В 2023 році пенсію платитимуть не всім: в ПФУ пояснили чому так

Попри тривалу та повномасштабну війну соціальні виплати і пенсії в Україні сплачують справно. Затримки є лише на територіях де йдуть запеклі бої, або триває окупація. Та вже у 2023 році ситуація зміниться. Пенсії отримуватимуть не всі, хто на них претендує. І справа не у війні чи дефіцитах бюджету, річ в новій пенсійній реформі, яку більшість у повному обсязі зможуть відчути вже в січні. Згідно з новими правилами, з нового року змінюються вимоги до страхового стажу. Тобто, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно буде мати не 29 років стажу (як цьогоріч), а 30 років. Відповідно, багатьом пенсіонерам цього одного року не вистачатиме.





За попередніми підрахунками стажу не вистачить 50% населення

Мінімум 50% з усіх 60 річних в наступному році не зможуть вийти на пенсію. Такі сумні дані озвучило Міністерство соціальної політики.

Більшість з них зможуть вийти на пенсію лише у 63 роки, і 4% змушені будуть працювати аж до 65 років. Загалом, картина наступна:

У 60 років на пенсію зможуть вийти ті в кого є 30 і більше років стажу. До слова, у 2024 році це буде вже 31 рік, і так до 2028 року включно, допоки мінімальний стаж не становитиме 35 років. У 63 роки на пенсію вийдуть ті в кого є від 20 до 30 років стажу. У 65 років на заслужений відпочинок відправляться особи, в яких є від 15 до 20 років стажу.

Ті в кого немає й 15 років стажу, після 65-річчя зможуть оформити соціальну допомогу, у розмірі приблизно 2000 гривень. Але за умови, що їхній дохід не перевищує мінімального прожиткового мінімуму.

Дехто буде докуповувати стаж

Є інформація й про те, що дехто з тих українців, яким не вистачає одного року до необхідного стажу будуть його докупляти. Щоправда коштує це не дешево. Раніше була інформація, що рік стажу коштує приблизно 30 000 гривень. Актуальність цих розцінок потрібно постійно моніторити, адже вони міняються залежно від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.